Чт, 10.09.2020
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Люганузе картографирует подходящие места для ветряков

Люганузеская волость нанесет на карту все те места, где возможно развитие ветроэнергетики.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Поскольку Люганузеская волость - это одно из наиболее благоприятных для строительства ветропарков самоуправлений Эстонии, то тут картографируют все места, которые могли бы подойти для ветряков.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

При поддержке Государственного центра опорных услуг Люганузеская волость к концу года нанесет на карту все подходящие для ветропарков места, которые сразу отметят также в общей планировке волости. Это должно в будущем облегчить жизнь как девелоперам, так и самоуправлениям, ведь наряду с местоположениями зафиксируют возможные ограничения и условия.

- Если уж мы являемся регионом с хорошими ветрами, то почему бы сразу не нанести все эти места на карту? - сказал люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе, по словам которого они максимально открыто подошли к картографированию возможных территорий ветропарков, а местностей, где они исключены, очень мало. - К ним относятся, конечно, районы плотного заселения, территории с природоохранными ограничениями, дороги, культурные объекты, водоемы, - перечислил он.

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