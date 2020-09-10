Люганузе картографирует подходящие места для ветряков

Поскольку Люганузеская волость - это одно из наиболее благоприятных для строительства ветропарков самоуправлений Эстонии, то тут картографируют все места, которые могли бы подойти для ветряков.
При поддержке Государственного центра опорных услуг Люганузеская волость к концу года нанесет на карту все подходящие для ветропарков места, которые сразу отметят также в общей планировке волости. Это должно в будущем облегчить жизнь как девелоперам, так и самоуправлениям, ведь наряду с местоположениями зафиксируют возможные ограничения и условия.