Люганузе картографирует подходящие места для ветряков

При поддержке Государственного центра опорных услуг Люганузеская волость к концу года нанесет на карту все подходящие для ветропарков места, которые сразу отметят также в общей планировке волости. Это должно в будущем облегчить жизнь как девелоперам, так и самоуправлениям, ведь наряду с местоположениями зафиксируют возможные ограничения и условия.

- Если уж мы являемся регионом с хорошими ветрами, то почему бы сразу не нанести все эти места на карту? - сказал люганузеский волостной старейшина Андреа Эйхе, по словам которого они максимально открыто подошли к картографированию возможных территорий ветропарков, а местностей, где они исключены, очень мало. - К ним относятся, конечно, районы плотного заселения, территории с природоохранными ограничениями, дороги, культурные объекты, водоемы, - перечислил он.