Калев Каллеметс: Малый ядерный реактор - в Ида-Вирумаа?

Из проведенных в прошлом году исследований мы знаем, что малый модульный реактор при условии строительства в короткие сроки и эффективной процедуры выдачи разрешений стал бы выгодной инвестицией и обеспечил бы Эстонии надежность электроснабжения. Мы узнали, что инвестиция в одну АЭС мощностью 300 мегаватт составила бы 900 миллионов евро, что уже в фазе строительства принесет государству 150 миллионов евро налогового дохода.

В 2020 году "Fermi Energia" вместе со шведской компанией "Vattenfall" продолжает работу с целью установить, возможно ли построить малый реактор за 26 месяцев, и если да, то каким образом, и насколько велико будет участие эстонских предприятий в строительстве новой модульной АЭС. Во-вторых, вместе с финским "Fortum" мы изучаем возможности выдачи в Эстонии разрешения на строительство АЭС с использованием оценки безопасности реактора, работающего в США или Канаде. В-третьих, вместе с бельгийской компанией "Tractebel" мы проводим анализ мест расположения, чтобы основательно убедиться, какие места в Эстонии не подходят для малого реактора, а какие заслуживают тщательного рассмотрения.

В Эстонии немало мест, где атомная электростанция с малым реактором смогла бы работать успешно и безопасно. Окончательный выбор местоположения будет сделан в рамках государственной специальной планировки, но потенциальные места наряду с Харьюмаа, Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа есть также в Ида-Вирумаа. Тем не менее перед тем как дать оценку, каждое возможное местоположение требуется тщательно изучить.

Рассматривать Ида-Вирумаа в качестве возможного местоположения малого реактора, с одной стороны, кажется логичным с учетом истории энергетической отрасли в регионе, но в то же время это очень сложно, если принять во внимание два важных ограничения. Во-первых, с учетом срока эксплуатации АЭС, который составляет несколько десятилетий, для нее не подходит берег реки Нарвы, где уровень воды в реке контролирует с помощью шлюзов соседнее государство, которое может повести себя непредсказуемо. Во-вторых, северное побережье по большей части представляет собой глинт, где находятся ландшафтные заповедники, Чудское озеро тоже не подходит для охлаждения пара с турбины из-за строгих природоохранных мер и низкого уровня воды.

Опираясь на международный опыт бельгийского инженерного предприятия "Tractebel", мы все же нашли два места, которые заслуживают углубленного рассмотрения как со стороны государства, так и самоуправления. Мы подтверждали и в Ляэне-Вирумаа, что сделаем самоуправлениям справедливое и соответствующее подобной электростанции ценностное предложение. Но местоположение с учетом всех обстоятельств выбирает государство, а не девелопер.

В 2019 году страны Балтии импортировали почти половину потребленной электроэнергии (28 ТВт), большая ее часть - 9 ТВт - поступила из Белоруссии и России. Импорт из этих государств прекратится в конце 2025 года. Вместе с тем рост цены на выбросы СО2 и сокращение шведского экспорта неизбежно приведут к ситуации, когда оснований рассматривать атомную энергию как один из вариантов будет еще больше, чем было в 2006-2012 годах в случае атомной электростанции в Литве, а на рынке электроэнергии стран Балтии возникнет потребность в электроэнергии в объеме примерно 900-1200 МВт, то есть столько, сколько производят три-четыре малых реактора.