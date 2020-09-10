Калев Каллеметс: Малый ядерный реактор - в Ида-Вирумаа?

Рекордно высокие температуры по всему миру, таяние вечной мерзлоты и масштабные лесные пожары стали частью повседневной реальности.
Чтобы внести вклад в замедление неуклонно ускоряющегося потепления климата, Эстония поддержала поставленную Европейским союзом цель достичь климатической нейтральности, в связи с чем на государственном уровне обоснованно планируются меры по сворачиванию и выходу из сланцевой энергетики в Ида-Вирумаа. Так как я почти три года являюсь председателем совета ЦУ "Ida-Viru Tööstusalade Arendus", я знаю, насколько сложно привлечь в Ида-Вирумаа инвестиции в соответствующем объеме.
Стремление к климатической нейтральности одновременно представляет собой значимую экономическую возможность для Европы и любого региона: как стать производителем и экспортером чистой энергии? Как известно, на уровне Европейского союза оказывается наибольшая поддержка и имеются обязательные цели в области возобновляемой энергетики, и развитие ветроэнергетики действительно идет активно. К сожалению, ветрогенераторы не работают, если нет ветра, а строительство подавляющей части ветрогенераторов субсидируется, что повышает для потребителя общую стоимость такой прерывистой генерации.
Безусловно, ветроэнергии в странах Балтии нужно больше, чем есть сейчас, так как она помогает вытеснить с рынка часть углеродоемкой электроэнергии из ископаемых видов топлива, однако ветряная энергия не обеспечивает ни надежность снабжения, ни выгодную цену для потребителя. Фактически в Европе электроэнергия для потребителей дороже всего в Дании и Германии, где в последние десятилетия делают упор как раз на развитие возобновляемой энергетики.
Самые низкие цены в Европе, высокая надежность снабжения и низкий уровень выбросов углекислого газа в Финляндии, Швеции и Франции, где важную роль играет атомная энергетика. Хотя пример чернобыльской аварии, произошедшей в Советском Союзе, пугает, на более чем ста атомных электростанциях, работающих в Европейском союзе, за десятки лет не произошло ни единой аварии с человеческими жертвами. В западных странах даже не используются реакторы типа РБМК, какие были в Чернобыле.
Рассматривать Ида-Вирумаа в качестве возможного местоположения малого реактора, с одной стороны, кажется логичным с учетом истории энергетической отрасли в регионе, но в то же время это очень сложно, если принять во внимание два важных ограничения.
Данные доказывают, что атомная энергия - самый безопасный и экологически чистый вид энергии, который в плане безопасности превосходит возобновляемую энергию и является даже более чистым и экологичным с точки зрения выбросов СО2 в течение жизненного цикла. Последнее подтверждается низкой потребностью в землепользовании, а также в металлах и цементе в отношении к объему произведенной энергии.
Разрабатываются (и в ближайшие годы будут построены в США) малые модульные реакторы, которые по своим размерам, простоте и безопасности подошли бы и Эстонии. Строить в Эстонии большую АЭС бессмысленно - с одной стороны, из-за того, что большая АЭС как технически, так и экономически слишком громоздка и не вписывается в современную энергетическую отрасль Эстонии. С другой стороны, в ней нет необходимости благодаря росту объемов производства возобновляемой энергии. Однако тем больше необходимость в диспетчеризируемой генерации электроэнергии в меньшем объеме, которая поддержит возобновляемую энергетику.
Из проведенных в прошлом году исследований мы знаем, что малый модульный реактор при условии строительства в короткие сроки и эффективной процедуры выдачи разрешений стал бы выгодной инвестицией и обеспечил бы Эстонии надежность электроснабжения. Мы узнали, что инвестиция в одну АЭС мощностью 300 мегаватт составила бы 900 миллионов евро, что уже в фазе строительства принесет государству 150 миллионов евро налогового дохода.
В 2020 году "Fermi Energia" вместе со шведской компанией "Vattenfall" продолжает работу с целью установить, возможно ли построить малый реактор за 26 месяцев, и если да, то каким образом, и насколько велико будет участие эстонских предприятий в строительстве новой модульной АЭС. Во-вторых, вместе с финским "Fortum" мы изучаем возможности выдачи в Эстонии разрешения на строительство АЭС с использованием оценки безопасности реактора, работающего в США или Канаде. В-третьих, вместе с бельгийской компанией "Tractebel" мы проводим анализ мест расположения, чтобы основательно убедиться, какие места в Эстонии не подходят для малого реактора, а какие заслуживают тщательного рассмотрения.
В Эстонии немало мест, где атомная электростанция с малым реактором смогла бы работать успешно и безопасно. Окончательный выбор местоположения будет сделан в рамках государственной специальной планировки, но потенциальные места наряду с Харьюмаа, Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа есть также в Ида-Вирумаа. Тем не менее перед тем как дать оценку, каждое возможное местоположение требуется тщательно изучить.
Рассматривать Ида-Вирумаа в качестве возможного местоположения малого реактора, с одной стороны, кажется логичным с учетом истории энергетической отрасли в регионе, но в то же время это очень сложно, если принять во внимание два важных ограничения. Во-первых, с учетом срока эксплуатации АЭС, который составляет несколько десятилетий, для нее не подходит берег реки Нарвы, где уровень воды в реке контролирует с помощью шлюзов соседнее государство, которое может повести себя непредсказуемо. Во-вторых, северное побережье по большей части представляет собой глинт, где находятся ландшафтные заповедники, Чудское озеро тоже не подходит для охлаждения пара с турбины из-за строгих природоохранных мер и низкого уровня воды.
Опираясь на международный опыт бельгийского инженерного предприятия "Tractebel", мы все же нашли два места, которые заслуживают углубленного рассмотрения как со стороны государства, так и самоуправления. Мы подтверждали и в Ляэне-Вирумаа, что сделаем самоуправлениям справедливое и соответствующее подобной электростанции ценностное предложение. Но местоположение с учетом всех обстоятельств выбирает государство, а не девелопер.
В 2019 году страны Балтии импортировали почти половину потребленной электроэнергии (28 ТВт), большая ее часть - 9 ТВт - поступила из Белоруссии и России. Импорт из этих государств прекратится в конце 2025 года. Вместе с тем рост цены на выбросы СО2 и сокращение шведского экспорта неизбежно приведут к ситуации, когда оснований рассматривать атомную энергию как один из вариантов будет еще больше, чем было в 2006-2012 годах в случае атомной электростанции в Литве, а на рынке электроэнергии стран Балтии возникнет потребность в электроэнергии в объеме примерно 900-1200 МВт, то есть столько, сколько производят три-четыре малых реактора.
Это очень важная тема, которая заслуживает рассмотрения и прояснения деталей.