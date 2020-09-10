Новый специалист вынашивает креативные идеи

Он живет в Йыхви, музыкант, выпускник Вильяндиской академии культуры по специальности "организация культуры". Последние пять лет возглавлял Кохтла-Ныммеский народный дом, где успел создать несколько новых традиций, однако в начале лета волей руководства Тойлаской волости его должность была сокращена.

В городе свежих морских ветров Юри Линк намерен не только продолжить городские традиции, но и реализовать несколько своих креативных идей, которые пока не озвучивает, объясняя, что первая задача - ближе познакомиться со всеми городскими организациями, связанными с культурой и спортом.