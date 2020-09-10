В Нарве состоится премьера "Моего Георга Отса"

В ролях героинь постановки на сцену выйдут Юлле Кальюсте (Эстонский драмтеатр), Рийна Майдре, Кюлли Рейнумяги, Катрин Пярн, Лийз Хааб и Ингрид Маргус. Как автор постановки Слава Дурненков, так и режиссер Артем Устинов - из России.

Это спектакль о людях - о самодостаточных и ненужных, своих и чужих. О детях, повторяющих судьбу отцов, и о родителях, ощущающих чувство вины, когда все можно понять, но ничего нельзя изменить. Это также история о танцах с одиночеством, со смертью и с любовью под песни Георга Отса.

- Местом для премьеры мы выбрали Нарву, ведь она, как город, где смешиваются разные культуры, всегда была нам очень симпатична. Георг Отс со своим творчеством тоже был соединяющим звеном между очень многими и разными людьми. К тому же нас вдохновляло знание того, что отец Георга Отса Карл Отс был уроженцем Нарвы, - объяснила продюсер театра "R.A.A.A.M." Марие Анетт Хейнсалу.