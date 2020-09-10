Осенние ритмы Кохтла-Ярвеского городского оркестра

В субботу, 12 сентября в 15.00 около Кохтла-Ярвеского центра культуры состоится концерт Кохтла-Ярвеского городского оркестра "Осенние ритмы". Вход - свободный.
В Кохтла-Ярве продолжается цикл уличных концертов, инициированных Кохтла-Ярвеским центром культуры летом, и они уже полюбились горожанам. На этот раз горожан ждет встреча с городским оркестром. По словам дирижера Александра Савельева, прозвучит разная, но популярная и легкая музыка, которая понятна всем - взрослым и детям, меломанам и далеким от искусства прохожим...
- Мы не готовили специальной программы, но за 25 лет у коллектива накопился широкий репертуар и нам даже репетировать особенно не надо - соберемся и сыграем, как говорится, с листа. Задавать тон будут свежий воздух, погода и публика - посмотрим по ее настроению, реакции. Опыт уличных выступлений у оркестра тоже большой - участвуем в разных мероприятиях, недавно по такому же принципу состоялся концерт в Нарва-Йыэсуу, принимали прекрасно. Так что главное, чтобы погода не подвела, а мы всегда готовы.
В Кохтла-Ярвеском городском оркестре 25 музыкантов, в этом году он отметил четвертьвековой юбилей, которому был посвящен большой концерт в феврале. К сожалению, пандемия заставила прервать регулярные встречи оркестрантов на несколько месяцев, но, по словам режиссера, музыканты не потеряли форму. В чем можно будет убедиться в субботу.