Осенние ритмы Кохтла-Ярвеского городского оркестра

В Кохтла-Ярве продолжается цикл уличных концертов, инициированных Кохтла-Ярвеским центром культуры летом, и они уже полюбились горожанам. На этот раз горожан ждет встреча с городским оркестром. По словам дирижера Александра Савельева, прозвучит разная, но популярная и легкая музыка, которая понятна всем - взрослым и детям, меломанам и далеким от искусства прохожим...

- Мы не готовили специальной программы, но за 25 лет у коллектива накопился широкий репертуар и нам даже репетировать особенно не надо - соберемся и сыграем, как говорится, с листа. Задавать тон будут свежий воздух, погода и публика - посмотрим по ее настроению, реакции. Опыт уличных выступлений у оркестра тоже большой - участвуем в разных мероприятиях, недавно по такому же принципу состоялся концерт в Нарва-Йыэсуу, принимали прекрасно. Так что главное, чтобы погода не подвела, а мы всегда готовы.