Причудливые звери и добрые существа поселились в библиотеке

Альберт Беляков - член Объединения русских художников в Эстонии и общест­ва нарвских художников "Вестервалли". Несмотря на возраст - ему идет девятый десяток, по-прежнему активно трудится, состоялось множество персональных выставок в разных городах страны. Хорошо знаком и кохтла-ярвеским любителям изобразительного искусства - за год четырежды показывал свои картины в разных галереях. Всегда разные коллекции, разные техники и уверяет, что имеющегося хватит еще как минимум на две выставки.

"Современные мифы" - 19 графических рисунков с причудливыми образами визуализированы с помощью ультратонких линий. По словам автора, эта коллекция создавалась постепенно в течение 30 лет.

- Иногда у меня было целостное видение картины, иногда начинал с небольшой детали, линии или точки, из которых рождалось нечто диковинное, - признается он. - Порой хватало недели, а к некоторым начинаниям возвращался спустя годы. В этой экспозиции есть самая первая работа "Модница", я ее трижды рисовал, повторял, потому что хотелось сначала увеличить картину, а два года назад отправил ее на выставку в Америку - там купили. Повторил еще раз, потому что хочу, чтобы в этой коллекции накопилось как минимум 30 работ - чтобы хватило на полноценную выставку, двух десятков маловато. Задумки есть - может успею еще?

Мифические животные рождаются в голове, но все создания художника - добрые, поэтому вызывают положительные эмоции. "Особенно их любят дети - уже много раз в этом убедился", - улыбается автор.

В марте коллекция графики была представлена в Йыхвиской галерее, однако из-за пандемии ее почти никто не смог увидеть. Осенняя вспышка заболеваний вынудила устроителей выставки отказаться от торжества по случаю открытия, но экспозиция будет находиться в библиотеке месяц, посмотреть ее можно всем желающим.