Новый прием обмана: мошенники предостерегают от мошенничества

В начале сентября в полицию сообщили, что жительнице Нарвы позвонили по телефону с номера +372 631 0310 и разговаривавший на русском языке человек, представившись работником "Swedbank", поинтересовался, слышала ли она о связанных с банком мошенничествах. Звонивший попытался убедить женщину войти в свой интернет-банк, чтобы убедиться, что с ее счетом все в порядке. Женщина отказалась и прекратила разговор, однако минут через двадцать ей позвонили с, на первый взгляд, инофотелефона полиции 612 3000. Звонивший представился полицейским и попросил женщину сотрудничать с "работником банка". В тот же день женщине снова позвонил представившийся работником банка мошенник, по его просьбе она вошла в интернет-банк - и лишилась более 4800 евро.

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе пояснил, что 612 3000 - это номер полицейского инфотелефона, по которому принимают звонки от клиентов, однако полиция не звонит людям с этого номера. "Полиция никогда не звонит людям с просьбой войти в интернет-банк и не спрашивает у людей данные доступа к их банковским счетам", - сказал Юузе и добавил, что если человек сомневается, что звонит действительно полицейский, то должен сообщить об этом по телефону 112.

- Мы сотрудничаем с банками для исключения и раскрытия подобных мошенничеств, но в рамках такого сотрудничества не делимся друг с другом личными данными клиентов, которые защищены с обеих сторон. Банк может порекомендовать своему клиенту обратиться в полицию - и наоборот. Но данные обратившихся к нам людей мы сами банку не выдаем, - объяснил Юузе и добавил, что ситуация, когда полиция звонит человеку по просьбе банка, исключена.

Мошенники используют для звонков интернет-номера, которые постоянно меняют. "В случае интернет-звонков, к сожалению, возможно генерировать разные номера, а коды стран звонящий может выбирать сам. Умышленно выбирают эстонские номера, ведь они вызывают больше доверия к позвонившему и люди смелее отвечают на звонок, чем в случае какого-то иностранного номера. Интернет-разговор происходит так же, как по обычному телефону, за исключением того, что если перезвонить обратно, то выяснится, что такого номера не существует или же на звонок ответит настоящий владелец номера, ничего не знающий о предыдущем разговоре. Перезвонить - это одна из возможностей проверить, тот ли звонящий, за кого себя выдает", - объяснил Юузе.

- Чем более информированы люди о разных схемах мошенничества, тем хитрее становятся преступники, они начинают искать новые возможности обмана людей и используют новые легенды. В данном случае мошенникам удалось вызвать доверие, представившись полицейским, и выманить деньги, но таким же образом мошенники могут воспользоваться номерами телефонов разных предприятий и госучреждений, которым люди доверяют, и тогда угроза быть обманутыми возрастет, - констатировал Юузе.