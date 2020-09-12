За 15 миллионов евро из старой фабрики Кренгольма мог бы получиться культурный квартал

Владелец Кренгольмской мануфактуры ТОО "Narva Gate" сделал комиссии Рийгикогу по культуре предложение поддержать включение культурного квартала нарвского Кренгольма "Manufaktuur" в рейтинговый список культурных сооружений государственной важности, надеясь при его создании на финансирование со стороны фонда "Капитал культуры Эстонии".

Как выбираются культурные сооружения государственной важности?

Фонд "Капитал культуры Эстонии" поддерживает создание и реновацию культурных сооружений государственной важности в соответствии с утвержденной Рийгикогу очередностью. Одновременно поддерживают до двух объектов - возвратные платежи по строительству Эстонского национального музея и зала Эстонской академии музыки и театра закончатся по прогнозам к 2023 году.

Недавно в комиссию Рийгикогу по культуре поступили предложения о 29 культурных сооружениях, возведение или реновацию которых "Капитал культуры" мог бы поддержать в последующие годы за счет средств налога на азартные игры.

Среди прочих на господдержку надеются новое здание Национальной оперы, Дом хоровой музыки Вельо Тормиса, Таллиннский горхолл, мультифункциональный комплекс в Тарту, мемориал президентов Эстонии, Эстонский киноцентр и центр современной музыки. В Ида-Вирумаа наряду с Кренгольмом на поддержку претендуют художественная галерея Нарвского музея и новое здание Йыхвиской центральной библиотеки.