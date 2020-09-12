Сб, 12.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

За 15 миллионов евро из старой фабрики Кренгольма мог бы получиться культурный квартал

Яанус Микк сказал, что с реновацией старой прядильной фабрики возникла бы среда, где проводились бы как крупные художественные выставки, так и театральные, музыкальные и танцевальные представления, кинопоказы и спортивные мероприятия.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Историческое здание прядильной фабрики Кренгольма может пробудиться к новой жизни в качестве культурного квартала, где жизнь кипит круглый год, активизируя также местную экономику.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Владелец Кренгольмской мануфактуры ТОО "Narva Gate" сделал комиссии Рийгикогу по культуре предложение поддержать включение культурного квартала нарвского Кренгольма "Manufaktuur" в рейтинговый список культурных сооружений государственной важности, надеясь при его создании на финансирование со стороны фонда "Капитал культуры Эстонии". 

Как выбираются культурные сооружения государственной важности? 

Фонд "Капитал культуры Эстонии" поддерживает создание и реновацию культурных сооружений государственной важности в соответствии с утвержденной Рийгикогу очередностью. Одновременно поддерживают до двух объектов - возвратные платежи по строительству Эстонского национального музея и зала Эстонской академии музыки и театра закончатся по прогнозам к 2023 году. 

Недавно в комиссию Рийгикогу по культуре поступили предложения о 29 культурных сооружениях, возведение или реновацию которых "Капитал культуры" мог бы поддержать в последующие годы за счет средств налога на азартные игры.

Среди прочих на господдержку надеются новое здание Национальной оперы, Дом хоровой музыки Вельо Тормиса, Таллиннский горхолл, мультифункциональный комплекс в Тарту, мемориал президентов Эстонии, Эстонский киноцентр и центр современной музыки. В Ида-Вирумаа наряду с Кренгольмом на поддержку претендуют художественная галерея Нарвского музея и новое здание Йыхвиской центральной библиотеки.

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