Сб, 12.09.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Йыхвискому кладбищу предстоит основательный курс обновления

На Йыхвиском кладбище годами выполнялись необходимые работы по благоустройству, однако теперь волость более масштабно возьмется за его перестройку.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На историческом Йыхвиском кладбище не позднее будущего года начнутся строительные работы, включающие создание дорог, системы освещения и церемониальной площадки.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Проект реновации кладбища, находящегося частично под охраной как памятник старины, вышел на финишную прямую и, по словам йыхвиского волостного архитектора Наталии Абель, сейчас с Департаментом охраны памятников старины ведутся переговоры о некоторых деталях. "Сделанные им замечания довольно уместны", - сказала она, указав на рекомендацию департамента заменить туи лиственными деревьями, лучше поглощающими пыль, а также внести коррективы в проект ворот.

Церемониальная площадка для мероприятий 

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