Йыхвискому кладбищу предстоит основательный курс обновления

На историческом Йыхвиском кладбище не позднее будущего года начнутся строительные работы, включающие создание дорог, системы освещения и церемониальной площадки.
Проект реновации кладбища, находящегося частично под охраной как памятник старины, вышел на финишную прямую и, по словам йыхвиского волостного архитектора Наталии Абель, сейчас с Департаментом охраны памятников старины ведутся переговоры о некоторых деталях. "Сделанные им замечания довольно уместны", - сказала она, указав на рекомендацию департамента заменить туи лиственными деревьями, лучше поглощающими пыль, а также внести коррективы в проект ворот.