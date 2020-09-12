Сб, 12.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Судья, рассматривавшая дела Соловьева и Негласон, возглавит Харьюский уездный суд

Астрид Аси проработала председателем Вируского уездного суда четыре года. Теперь она возглавит крупнейший уездный суд Эстонии - Харьюский.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министр юстиции назначил с января следующего года на семь лет на должность председателя Харьюского уездного суда Астрид Аси, которая сейчас работает председателем Вируского уездного суда и рассматривала несколько дел, привлекших внимание широкой общественности.

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- Астрид Аси зарекомендовала себя как способный и уравновешенный руководитель, который имеет четкое представление, как при помощи своих знаний и опыта направлять развитие Харьюского уездного суда. На своей нынешней должности председателя Вируского уездного суда Астрид Аси показала свою готовность и способность развивать хорошие отношения и сотрудничество внутри учреждения, с другими судебными учреждениями и партнерами. Я хочу, чтобы новый председатель был сильным руководителем, который поможет восстановить спокойную рабочую атмосферу в этом учреждении, - сказал министр юстиции Райво Аэг.

- В руководстве учреждением или подразделением я всегда предпочитала ценностный подход, а также открытую, мотивирующую и опирающуюся на обратную связь организационную культуру. Этими общими принципами я буду руководствоваться и в работе в Харьюском уездном суде, - пояснила Астрид Аси.

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