Судья, рассматривавшая дела Соловьева и Негласон, возглавит Харьюский уездный суд

Министр юстиции назначил с января следующего года на семь лет на должность председателя Харьюского уездного суда Астрид Аси, которая сейчас работает председателем Вируского уездного суда и рассматривала несколько дел, привлекших внимание широкой общественности.
- Астрид Аси зарекомендовала себя как способный и уравновешенный руководитель, который имеет четкое представление, как при помощи своих знаний и опыта направлять развитие Харьюского уездного суда. На своей нынешней должности председателя Вируского уездного суда Астрид Аси показала свою готовность и способность развивать хорошие отношения и сотрудничество внутри учреждения, с другими судебными учреждениями и партнерами. Я хочу, чтобы новый председатель был сильным руководителем, который поможет восстановить спокойную рабочую атмосферу в этом учреждении, - сказал министр юстиции Райво Аэг.