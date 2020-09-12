Васкнарвский порт получил дополнительные деньги из фонда рыболовства

На первом этапе проекта строительства лодочного порта в Васкнарве нашлось место только одному плавучему причалу.

Большие надежды возлагали на фонд рыболовства, где попросили поддержку на приобретение еще трех таких причалов.

- Мы получили эту поддержку, и теперь потребность в местах для стоянки лодок в проекте полностью покрыта, - рад руководитель проекта строительства Васкнарвского порта, член Алутагузеского волостного управления Таави Вогт.

Строительство в Васкнарве идет своим чередом.

- Подрядчик немного перепроектировал конструкции, ту часть, что касается причалов и L-элементов - они стали прочнее и вдобавок немного дешевле. Эти конструкции пришлось заказывать, и, по моим данным, сейчас их отливают. Подрядчик хочет с ними управиться к концу октября, - рассказал Вогт.

После установки элементов причала и заливки слипа можно будет продолжить углубление акватории.

Именно дноуглубительные работы являются самой трудоемкой частью строительства: необходимо выкопать и переместить почти 13000 кубометров грунта.

Этот грунт используют в качестве наполнителя на территории девелопмента - другими словами, поднимут тот островок, на котором сейчас работают. В будущем на следующих этапах проекта на нем можно будет построить все остальное: портовое здание, заправку…

Согласно договору, порт должен быть готов к октябрю следующего года. В июне подрядчик ТОО "Kaurits" полагал, что закончит уже в этом году.

- Они по-прежнему оптимистично считают, что успеют, - Таави Вогт был слегка скептичен. - Зависит от того, когда наступит зима. Если в середине октября, то не успеют, если гораздо позже - кто его знает… По договору времени на самом деле еще предостаточно, так что все в порядке.

Вогт не скупится на похвалу в адрес исполнителя работ: "Нам очень повезло, они - настоящие профи. Их отношение к проекту весьма похвально".