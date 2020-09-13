В феврале текущего года школа диджеев Александра Ивасюка при Йыхвиском центре культуры и интересов отметила десятилетие - через нее прошли десятки парней и девчонок, которые получили здесь первые навыки работы с техникой и общения с залом. Для кого-то это осталось интересным увлечением, а для кого-то открыло профессиональные перспективы. Об этом, популярности и нюансах "развлекательной" профессии был наш разговор в канун нового учебного года с руководителем школы, известным в профессиональной среде как DJ Алекс.

- Как мне тебя называть - Александр или Алекс?

- В диджейской среде я - Алекс, и это не дань моде - так положено. Меня под этим именем знают многие. Но моя основная работа в центре культуры и интересов - звуко- и светотехник. Параллельно веду занятия в школе диджеев. Так что - как хотите.

- Насколько популярен диджеинг у современной молодежи?

- Спрос диктует предложение. Не открою секрета, если скажу, что культура дискотек уходит, во всяком случае - в нашем регионе. Практически не проводятся вечеринки в учебных заведениях, значительно меньше стало ночных клубов и так далее. Молодежь слушает музыку, но ходит с колонкой, которая орет, как концертная площадка... Огромное информационное поле, но часто они даже не знают имя любимого исполнителя.

Тем не менее, интерес не угас. Десять лет назад мои занятия посещали 16 человек, в прошлом учебном году пришли 10, сколько будет в этом сентябре, сказать трудно, но есть желающие продолжать начатое, так что скоро начнем.

В среднем ребята задерживаются в школе на три года, но отсев тоже всегда есть - интерес угасает, когда приходит понимание, что "крутить диски" вовсе не так просто, как представляется. Музыкальная индустрия стала реально сложнее. Поменялось мировоззрение - технически проще, но к этой простоте более тернистый путь. Практика показывает, что современная молодежь менее терпеливая. Пугаются, когда объясняю, почему диджею надо знать, как работать в ручном режиме, в то время как есть функции технической синхронизации. Стараюсь доказать, что, пользуясь плодами технического прогресса, необходимо изучить и базу. При всем этом диджей должен оставаться артистом...

Кроме того, изменилась жизнь: если раньше школьник успевал посещать 3-4 кружка, то теперь дети настолько загружены, что часто приходится выбирать только один.

АЛЕКСАНДР ИВАСЮК Родился в Кохтла-Ярве в 1972 году.

Основное образование получил в кохтла-ярвеской школе №13.

В 1988 году поступил в Кохтла-Ярвеский химический техникум по специальности "Монтаж и ремонт промышленного оборудования", в 1992 году закончил Кохтла-Ярвеский технический колледж (поменялось название учебного заведения).

До 2010 года работал на разных городских предприятиях, параллельно занимаясь диджеингом; в этой области профессионально работает с 1990 года, сотрудничал со многими звездами дискотек из разных стран и эстонской эстрады.

С 2010 года трудится в Йыхвиском центре культуры и интересов звуко- и светотехником.

В течение десяти лет возглавляет школу диджеев при Йыхвиском центре культуры и интересов, организовал и проводит традиционный фестиваль школьных диджеев.

- Какими качествами должен обладать человек, чтобы выступать за диджейской стойкой?

- Желанием и тягой к творчеству. Необходимы слух и вкусовые качества: сводя композиции, или, иными словами, делая переход от одной песни к другой, зачастую звучащие в разных тональностях, он должен чувствовать, подходят ли они друг другу. Надо создать свою большую фонотеку, в которой будешь легко ориентироваться. При этом, даже обладая природным талантом, необходимо постоянно развиваться. Без постоянной практики не добиться того, что оставляет у тебя и гостей чувство прекрасно проведенного вечера.

- Это занятие привлекает в основном парней?

- Не только, но чаще все равно приходят мальчики. Девчонки тоже были, но, увы, недолго. Но есть кем гордиться - Алина Захарова, увлечение которой открыло дорогу в профессию. Несколько лет назад вместе с ней и Кристиной Вотяковой мы пытались даже создать дуэт "Две Маши" - они разные, но здорово дополняли друг друга. Но потом Кристина переехала в Кивиыли, Алина осталась одна и не просто добилась успеха - даже вела фестиваль диджеев. Уехав учиться в Таллинн, пошла работать в ночной клуб, где бойкую девчонку заметили и пригласили работать на телевидение. Увлечение переросло в профессию, и, думаю, наш общий труд в ее успехе сыграл роль.

- Это ведь не единственный пример успеха твоих учеников?

- Антон Кутенев работал диджеем в "Женеве", потом на круизном корабле. Артем Русак тоже в Таллинее учится и подрабатывает. Артем Шильман открыл свой барбершоп, но и диджеингом занимается. Пусть не обидятся те, кого забыл упомянуть. Уверен, что ни для кого усилия не были напрасны. Всегда ребятам говорю - вы получите хороший навык, но не ждите, что я стану заниматься вашим трудоустройством. Кто правильно сумеет воспользоваться полученными знаниями в своей жизни, тот всегда к корочке хлеба заработает прослоечку икры.

- Каким был твой собственный путь в эту профессию?

- Интерес к музыке - от родителей: папа увлекался, и мне кажется, что с младенчества бобинный магнитофон был моей любимой игрушкой. В доме было много виниловых пластинок, но так как все, что издавалось в СССР, должно было пройти через одобрение Союза композиторов, список звучащих с пластинок артистов был весьма ограниченным. Западную музыку слушали из магнитофона, а меломаны переписывали друг у друга. Этим занимался и мой отец, что, вероятно, и сформировало вкус - до сих пор больше люблю западную музыку.

Первая моя вечеринка случилась в 1986 году, в 6-м классе, учился в школе №13. Принес из дома магнитофон с папиными записями. Заслужил первую большую благодарность - все плясали, хотя в понимании диджейства там ничего не было. Но успех породил продолжение, со временем стал проводить общешкольные дискотеки.

После 8-го класса пошел учиться в химический техникум, но со школой не расстался: пока все мои одноклассники ее не закончили, все время туда ходил, с другом Александром Захаровым создали дуэт "Алекс шоу" и "заряжали" на дискотеках - они были популярны во всем городе.

В 1989 году в школу пришел работать Андрей Финогенов, которого могу назвать первым наставником - он был популярным ведущим на свадьбах, вечерах. И нас направлял - учил, как развивать настроение на площадке, как прочувствовать аудиторию, как понравиться аудитории. Точных его тезисов не помню, но мы смотрели ему в рот. Навсегда запомнил: публике нужен драйв и в зале всегда должен быть тот, над кем можно пошутить, но шутки допускаются только добрые! Поэтому и сейчас всем говорю: диджею необходимо не только знать музыку, но и иметь отличное чувство юмора.

Тогда же мы придумали новый формат - перформанс, когда два ведущих изображали новость, например, о том, что распалась группа "Мираж" и родилась группа "Звезды", которая приехала к нам. Девчонки танцевали - и это было прикольно.

Это было счастливое время, а дискотеки - мега-популярны.

- Когда заработал первые деньги?

- В школе еще. Позже в тандеме с Александром легко выиграли конкурс, организованный Кохтла-Ярвеским центром культуры, тогда его возглавляла Татьяна Кундозерова. Главным призом была возможность получить там работу - вести дискотеки. Около трех лет этим занимались, по 300-400 человек приходили, как-то все помещались.

Дружим до сих пор, Александр работает в "Eesti Energia". Уверен, если бы наш творческий дуэт сохранился, мы были бы востребованы до сих пор - он очень хорош как шоумен, ведущий, стендапер.

- Это было так давно! Выглядишь ты явно не на свой возраст. Поделишься секретом молодости?

- Не скрываю, родился в Кохтла-Ярве в 1972 году, и "секрет молодости" - не диета, а сфера деятельности. Занимаясь музыкой, надо быть модным. Может, не всегда удается с одеждой, но музыкальная культура включает в себя сленг, понятия, модные средства общения... Чтобы во всем разбираться и быть в курсе, нужно всегда быть в тонусе - стареть некогда.

- Диджеинг - это ведь не основная твоя работа?

- По прошествии многих лет даже затрудняюсь сказать, какая работа является основной, а какая дополнительной. Окончив техникум по специальности "Монтаж и ремонт промышленного оборудования", работал во многих местах, но дольше пяти лет нигде не задерживался. Параллельно с любой трудовой деятельностью, всегда подрабатывал диджеем. Бывали сложные времена, когда именно это увлечение помогло выжить.

Я и сейчас работаю в ночном клубе "Discovery Event Club", также приглашают на разные вечеринки.

- Но в Йыхвиском центре культуры и интересов ты достиг рекорда - работаешь уже 10 лет! Здесь все срослось?

- Именно: занимаюсь любимым делом, связанным и с техникой, и с музыкой. Сюда "перетащил" из Ахтмеского спортцентра Шандор Штефиль - молодой энергичный руководитель, искавший звукорежиссера. Анна Маскаева, с которой мы работали в Таммикуской школе и на проектах, тоже уже здесь работала. Надо признаться, предложенная работа не была очень знакома - пришлось заняться самообразованием, на полгода засел в интернет, читал, смотрел ролики, изучал нюансы.

Когда на следующий учебный год Шандор предложил возглавить кружок диджеев, тоже согласился, потому что знал - мне есть что сказать ребятам.

- Трудности были?

- Не без этого. Всплеск энтузиазма - это здорово, но должны быть и условия. А у нас на тот момент имелись две старые "вертушки" - и все! Месяц поизучаем теорию, еще три - на знакомство с системами подключения. А что дальше? На старой технике особо ничего даже не покажешь. На новую денег не нашли... В конце концов взял кредит, купил проигрыватели и кейсы к ним на свои деньги.

Четыре года школа существовала за счет личных вложений. В 2015 году мы организовали фестиваль, для которого арендовали технику и ребята смогли поработать на самом современном оборудовании: "Pioneer" как раз обновил свою линейку. Это было круто! Увидев разницу, руководство центра приобрело новую технику.

- О чем ты сразу говоришь новичкам?

- Забудьте о романтизме - это иллюзия. И то, что диджей зарабатывает легкие деньги, - это миф. Веселить людей - очень невеселая работа и реальный труд, который не виден: перебор фонотеки в поисках новой подходящей мелодии, поиск новой информации о произведении, ходов и способов сведения музыки. Анализ прошедших мероприятий в поисках удач и ошибок. Постоянный просмотр хит-парадов... Показываю свою тетрадку - тезисы, подводки. Всегда делал шпаргалки, хотя и не пользовался, но тетрадка всегда с собой - придает уверенности, вдруг забудешь информацию. Не было двух похожих вечеринок или дискотек. Приходя домой, вспоминаю детали, записываю и переставляю. Хорошая дискотека - это результат многочасовых усилий.

Вывод - чтобы обучиться этому ремеслу, нужно разбираться в различных областях - электроника, инфотехнология, история музыкальной культуры и индустрии, плюс обладать артистическими способностями и, конечно же, владеть языками. Необходимо быть общительным, уметь стильно выглядеть. Это залог востребованности диджея.

- Собственные музыкальные предпочтения с опытом меняются?

- Мне всегда больше нравилась танцевальная электронная музыка, так же и сейчас. Не люблю слушать русскую музыку, хотя считаю, что в старых треках есть неизрасходованный потенциал. Но все-таки хороший диджей должен отталкиваться от настроения публики, которая сама дает массу информации о своих пристрастиях и пожеланиях. Поэтому всегда надо следить за реакцией аудитории, и если что-то идет не так, сразу координировать процесс.

- О чем сейчас мечтаешь?

- Чтобы мой день рождения был не 27 декабря, а на неделю позже, потому что праздновать всегда некогда, в шоу-деятельности конец года - самое напряженное время. Если серьезно, то хотелось бы, чтобы фирма "Pioneer" скорее придумала новую консоль, чтобы вдвое больше детей могли играть. У нас здесь тесновато, но я знаю, как их поселить, чтобы не мешали друг другу. Мечтаю, чтобы возродилась культура дискотек и люди, особенно молодежь, внимательно прислушивались к тому, что звучит, запоминали названия и имена понравившихся исполнителей. Чтобы родители прививали детям музыкальный вкус. Но понимаю - все это идет от внутренней культуры.