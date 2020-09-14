В Нарве открыли обновленный до неузнаваемости школьный стадион

Стадион Кренгольмской гимназии в Нарве еще год назад представлял собой заросший пустырь, лучше всего подходивший для выгула собак. Рядом со стадионом также находился старый пришкольный яблоневый сад, основанный примерно в 1955 году, которым теперь пришлось пожертвовать.

Проектирование реконструкции, а по сути строительства стадиона обошлось городу округленно в 38000 евро, сами работы - порядка 1,7 миллиона евро.

Строительство в январе-августе 2020 года успешно провело зарегистрированное в Тарту ТОО "Jaagor Grupp" - по заказу департамента городского хозяйства Нарвской горуправы.

Обновленный стадион получил футбольное поле с синтетической травой, беговые и прочие легкоатлетические дорожки, волейбольную и баскетбольную площадки, уличные столы для настольного тенниса, разнообразные тренажеры и турники, зону для детских игр, а также площадку со зрительскими местами для мероприятий на свежем воздухе.

На праздничном открытии 11 сентября мэр Нарвы Алексей Евграфов высказал убеждение, что это лучший школьный стадион в Ида-Вирумаа. "Помимо этого, это наверняка один из лучших стадионов во всей Эстонии", - добавил он.

Евграфов также напомнил, что в Нарве работает программа по развитию школьной инфраструктуры. "В рамках этой программы каждая школа должна получить современный спортивный объект, и мы сделаем это в ближайшие несколько лет".

В 2018 году был успешно реконструирован стадион при Нарвской школе №6 (бывшая школа №9). Там строительство футбольного поля, легкоатлетического комплекса, игровых площадок и всей необходимой инфраструктуры обошлось горбюджету в 823057 евро, а проект помог подготовить Эстонский футбольный союз.

Ныне обновленным стадионом Кренгольмской гимназии уже пользуются учащиеся в рамках учебной программы, а в послеобеденное время - все желающие. Также этим стадионом, по словам Евграфова, будут пользоваться воспитанники нарвской Паэмурруской спортшколы.

Директор Кренгольмской гимназии и по совместительству председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович сказала, что это "выстраданный" стадион.

- Это шикарный подарок на 1 сентября - для всех: для учеников, для учителей, для жителей района. (…) Я попросила бы всех, кто будет использовать стадион, ознакомиться с правилами, чтобы стадион долгое время оставался в том состоянии и в той красоте, которые мы сегодня открываем, - сказала Янович.

Она запросила в горуправе разрешение дополнить штатное расписание Кренгольмской гимназии новым стадионным работником с месячным окладом 700 евро. Этот вопрос пока рассматривается, и при положительном решении деньги на нового работника будут заложены в городском бюджете.

В то же время в Нарве остается нерешенной проблема большого Кренгольмского стадиона, относящегося к Паэмурруской спортшколе и находящегося в плачевном состоянии. В приличном виде там только футбольное поле, на котором проходят игры чемпионата Эстонии, и это поле является домашней игровой площадкой клуба "Нарва-Транс".