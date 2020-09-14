ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыхви открыт памятник Алексию II

Планировали открыть этот памятник к 90-летию патриарха, которое отмечали в феврале текущего года, но не успели.

- Возникли сложности с доставкой, - поделился один из инициаторов создания памятника Сергей Иванов. - Сначала думали заказать его у эстонского скульптора, но цена оказалась неподъемной для маленького прихода. Тогда через знакомых вышли на украинского скульптора Эльданиза Гурбанова, который сказал, что для него большая честь выполнить эту работу за приемлемые для нашей церкви средства.

Бюст обошелся почти в десять раз дешевле, порядка шести-семи тысяч евро. Скульптор планировал привезти его сам, но к осени из-за коронавируса сообщение между странами сильно затруднилось. Бюст отправили по почте, и только в конце прошлой недели он прибыл в Йыхви.