ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыхви открыт памятник Алексию II

Йыхвиская Богоявленская православная церковь всегда выглядит привлекательно, а сегодня с раннего утра здесь особенно красиво - все в цветах, множество свечей. Большая цветочная композиция с цифрой 125 на тротуаре у входа говорит прохожим о событии, которое отмечают, - столько лет прошло со дня освящения храма. К этому юбилею приурочили еще одно долгожданное событие - открытие памятника Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
Планировали открыть этот памятник к 90-летию патриарха, которое отмечали в феврале текущего года, но не успели.
- Возникли сложности с доставкой, - поделился один из инициаторов создания памятника Сергей Иванов. - Сначала думали заказать его у эстонского скульптора, но цена оказалась неподъемной для маленького прихода. Тогда через знакомых вышли на украинского скульптора Эльданиза Гурбанова, который сказал, что для него большая честь выполнить эту работу за приемлемые для нашей церкви средства.
Бюст обошелся почти в десять раз дешевле, порядка шести-семи тысяч евро. Скульптор планировал привезти его сам, но к осени из-за коронавируса сообщение между странами сильно затруднилось. Бюст отправили по почте, и только в конце прошлой недели он прибыл в Йыхви.
После службы по случаю праздника, которую провели высокие гости Преосвященнейший Лазарь, епископ Нарвский и Причудский, а также викарий Таллиннской епархии владыка Сергий, прихожане и гости высыпали на улицу. Ждали митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения, но он, к сожалению, приболел и не смог приехать.