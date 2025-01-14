Число зарегистрированных в Эстонии безработных растет одиннадцатую неделю подряд, отмечает новостной портал Rus.ERR.
Число безработных перевалило за полсотни тысяч, лидирует Ида-Вирумаа
На учете в Кассе по безработице по состоянию на 12 января стояли 50562 человека, что на шестьсот с небольшим больше, чем неделей ранее, а уровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,2% до 7,3%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он подскочил с 12,8% до 12,9%. Общее число безработных в Ида-Вирумаа составляет 7432 человека, пишет Rus.ERR.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4%.