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Число безработных перевалило за полсотни тысяч, лидирует Ида-Вирумаа

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Отделение кассы по безработице в Йыхви.
Отделение кассы по безработице в Йыхви. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Число зарегистрированных в Эстонии безработных растет​ одиннадцатую неделю подряд, отмечает новостной портал Rus.ERR.​

На учете в Кассе по безработице по состоянию на 12 января стояли 50562 человека, что на шестьсот с небольшим больше, чем неделей ранее, а у​ровень зарегистрированной безработицы вырос с 7,2% до 7,3%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он подскочил с 12,8% до 12,9%. Общее число безработных в Ида-Вирумаа составляет 7432 человека, пишет Rus.ERR.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4%.

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Экономика
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