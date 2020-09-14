В Ида-Вирумаа добавился седьмой очаг заражения

Пресс-представитель Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала, что это компания часто общавшихся между собой людей, которые передали инфекцию друг другу. "Мы назвали его "очаг знакомых", - сказала она.

За последние сутки в Ида-Вирумаа выявлены шесть новых инфицированных. Если в первой половине прошлой недели количество выявленных активных случаев заболевания в уезде начало снижаться, то во второй половине недели оно снова выросло.

По состоянию на утро вторника под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья находятся 329 человек, из которых 71 человек заболел. За последние сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения.

Помимо так называемого "очага знакомых" в Ида-Вирумаа зафиксировано в общем шесть активных очагов, крупнейший из которых - так называемый очаг шахты "Estonia" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Соединенного Королевства коронавируса связаны 16 случаев заболевания, с очагом шахты "Ojamaa" - девять, Вируской тюрьмы - пять. С очагом заражения на рабочем месте в Силламяэ связаны 11 человек.

Кроме того, одним из мест заражения является отделение патологии Ида-Вируской центральной больницы, расположенное в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, с ним связаны девять человек. Новых случаев за последние дни в этом очаге не зарегистрировано. "Проведено тщательное эпидемиологическое исследование, чтобы определить, откуда началось инфицирование и кого могло затронуть, - сказала Кингсепп. - Это инфекция не из больницы, она пришла извне через тесный контакт".

В целях предотвращения распространения коронавируса полиция продлила ограничение на продажу алкоголя в ночное время в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Необходимость продления ограничения будет пересмотрена совместно с Департаментом здоровья через неделю.