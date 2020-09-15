Церковь займется восстановлением алтарной картины

Йыхвиский приход св. Михаила Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) обратился в Йыхвиское волостное управление с письмом, в котором сообщил, что намерен реставрировать находящуюся в йыхвиской церкви алтарную картину "Вознесение Христа", и ходатайствовал о софинансировании заказа на выполнение данной работы.
Волостная управа ответила, что выделила церкви с этой целью 1000 евро. "Одновременно сообщаем, что при составлении бюджета Йыхвиской волости на 2021 год снова планируются субсидии в том числе для церквей".
Приход также намерен подать ходатайство в Департамент охраны памятников старины для получения субсидии на сохранение памятника старины.
Алтарная картина Йыхвиской церкви св. Михаила "Вознесение Христа" (холст, масло, размеры 175x370 см) была написана в 1900 году художником Эрнстом Фридрихом фон Липгартом.