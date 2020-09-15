Исследование в Ида-Вирумаа выявило зараженных COVID-19 без признаков болезни

С 28 августа по 9 сентября команда исследователей выборочно протестировала в Ида-Вирумаа 1353 человека, что составляет примерно один процент населения региона. У четверых выявленных инфицированных признаки болезни либо отсутствовали, либо слабо проявлялись. Также, как известно, у них отсутствовал близкий контакт с зараженными людьми.

На основании результатов исследований предполагается, что возможное число носителей вируса среди взрослых в Ида-Вирумаа - в диапазоне от 100 до 1000. "Можно утверждать, что темпы распространения вируса в Ида-Вирумаа выросли и сравнимы с апрельской ситуацией. Среди инфицированных больше молодежи, которые переносят болезнь легко или без симптомов", - поясняет руководитель исследования, профессор семейной медицины Тартуского университета Руть Калда.

Результаты, по ее словам, вновь подтверждают, что важно соблюдать требования дистанции, поскольку у носителей вируса признаки заболевания не всегда проявляются. Также следует оставаться дома при легком заболевании и при подозрении на болезнь обращаться к семейному врачу.