Конкурс "Папа года-2020" в Кохтла-Ярве уже объявлен

Несмотря на то, что в прошлом году на конкурс "Папа года", который в Кохтла-Ярве проводится с 2016 года, не поступило ни одной заявки, социальная комиссия горсобрания решила продолжить традицию и вновь объявила поиск кандидатов на это почетное звание.
Председатель комиссии Арне Берендсен не верит, что в большом городе нет достойной почетного титула и премии кандидатуры, и призывает горожан оказать уважение и внимание заслугам своих пап и дедушек.
Деятельность номинанта должна быть позитивной и выдающейся как для членов своей семьи, так и для города. По условиям конкурса кандидат должен быть зарегистрированным на территории города и реально проживать здесь. Ходатайства можно отправить в электронном виде или по почте до 9 октября, их могут подавать все жители Кохтла-Ярве, а также действующие на территории Эстонии организации и учреждения. Подробнее об условиях можно прочесть на сайте города www.kjlv.ee или получить информацию в канцелярии городского собрания (каб. 215).
На прием по случаю награждения победителя пригласят всех номинантов, победитель получит почетную грамоту и именную подарочную карту на 250 евро.