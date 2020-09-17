Конкурс "Папа года-2020" в Кохтла-Ярве уже объявлен

Деятельность номинанта должна быть позитивной и выдающейся как для членов своей семьи, так и для города. По условиям конкурса кандидат должен быть зарегистрированным на территории города и реально проживать здесь. Ходатайства можно отправить в электронном виде или по почте до 9 октября, их могут подавать все жители Кохтла-Ярве, а также действующие на территории Эстонии организации и учреждения. Подробнее об условиях можно прочесть на сайте города www.kjlv.ee или получить информацию в канцелярии городского собрания (каб. 215).