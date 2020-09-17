Анвар Самост: Эстонии нужна разнообразная журналистика

Возможно, что разумнее было бы и не продолжать дальше, так как материалов, где журналисты сами о своей деятельности пишут, предостаточно.

Однако на сей раз слишком важная тема, разъяснение которой нельзя оставить только одной заинтересованной стороне. Тут же поясню, что я, конечно, попытаюсь быть беспристрастным, анализируя отношения общественно-правовых и частных СМИ, но с учетом моей должности (главный редактор новостных и спортивных передач ERR) у всех остается возможность сомневаться в этом.

Объединение частных СМИ в начале сентября обратилось в Европейскую комиссию с жалобой, в которой по существу требует - ни больше ни меньше - ввести ограничения на деятельность национального телерадиовещания, т.е. ERR, в части радио- и телепрограмм о культуре, передач для национальных меньшинств, передач на диалектах, аналитических передач и интервью. Все.

То есть прямым текстом, частным медиапредприятиям несподручна деятельность ERR на дигитальных платформах, в создании текстовых RSS-новостей, в предложении программ развлекательного содержания, возможностей повторного просмотра, в трансляции популярных спортивных соревнований и даже в развитии соответствующей инфотехнологии. Финансирование всего этого якобы порождает нездоровую конкуренцию, нарушает правила государственной помощи.

"Создатели online-новостного содержания, чья деятельность базируется на частном капитале (sic!), не в состоянии конкурировать с бесплатными услугами, предлагаемыми ERR", - говорится в жалобе, при этом публично они содержание этой жалобы замалчивают, опубликовав лишь короткое и поверхностное сообщение.

Создавая только обычные теле- и радиопередачи, втискивая их в узкий тематический круг, ERR быстро бы превратилось в нечто маргинальное, малозначимое, во что-то наподобие медийного музея.

С одной стороны, это можно было бы принять как большой, искренний комплимент ERR, особенно людям, занимающимся новостным порталом и дигитальной сферой, там действительно многое за последние годы сделано, чем привлекли новых читателей, зрителей и слушателей. Но жалобу можно рассматривать и как невиданную ранее атаку на многообразие и качество СМИ. Общественно-правовые СМИ в их нынешнем виде в странах Запада призваны выполнять прежде всего две роли - связывать общество в единое целое и обеспечивать стандарты журналистики. В программе развития национального телерадиовещания говорится так: "В раздробленном и поляризованном обществе человеку для принятия решений и свободной самореализации необходима достоверная и качественная информация. Постоянно подавать ее на медийное поле способно только ERR. Улучшая взаимосвязь в обществе, мы оказываем содействие тому, чтобы каждый житель Эстонии, независимо от его местожительства и социально-экономического фона, чувствовал связь с эстонским государством и народом... Новости являются стержнем любого СМИ".

И еще: "Именно содержательное многообразие и широкий спектр медийных форм обеспечивают донесение новостей информационного и культурного содержания по возможности до самых разных членов общества".

Попросту говоря, ERR и общественно-правовые СМИ должны идти вместе с изменениями, происходящими в общественном и медийном пространстве, чтобы никто не чувствовал себя оторванным и не должен был двигаться в темноте на ощупь. Ясно, что, создавая только обычные теле- и радиопередачи, втискивая их в узкий тематический круг, ERR быстро бы превратилось в нечто маргинальное, малозначимое, во что-то наподобие медийного музея. Люди в Эстонии остались бы без большого количества информации на подходящих им платформах, которые частные СМИ, особенно в условиях малого рынка Эстонии, по существу и предложить не могут. Это не обвинение. Это обоснование деятельности ERR, привилегия его журналистов. Но и большая их ответственность.

Я сам долгое время трудился в частных СМИ и могу подобно другим коллегам утверждать, что в этой направленности на максимальное увеличение аудитории для получения доходов от рекламы и заказов есть определенные границы. Проще говоря - дешевле развлекать, чем погружаться в исследование экономики или внешней политики. Несмотря на это, частные СМИ всегда могли и смогут в дальнейшем находить очень интересные и новаторские формы подачи информации.

В итоге. Если жалобу с одной стороны можно считать комплиментом журналистам ERR, то с другой стороны - это упрек коммерческого и содержательного плана руководству крупными частными СМИ.