Чт, 17.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Фирма Осипенко должна вернуть государству четверть миллиона

ТОО "Ekovir" много лет оказывает услугу по вывозу мусора в Ида-Вирумаа и за его пределами. В том числе и Йыхвискому дому суда, где недавно завершился налоговый спор предприятия с государством.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Фирма по вывозу мусора "Ekovir", принадлежащая ида-вирускому предпринимателю и политику Николаю Осипенко, должна вернуть государству почти четверть миллиона евро, полученные обманом; с делом связан обвинительный приговор бывшему председателю Кивиылиского горсобрания Максиму Данилову.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В августе этого года в Тартуском административном суде завершился спор между ТОО "Ekovir" и Налогово-таможенным департаментом (MTA), в рамках которого фирма по вывозу мусора ходатайствовала об отмене налогового решения MTA. Последний требовал от предприятия по обращению с отходами уплаты налогов на сумму 243000 евро, которые не были уплачены в результате обмана. Большую часть этой суммы составляет налог с оборота, на уплате которого незаконно сэкономили в результате заключения фиктивных сделок, меньшую часть - подоходный налог.

Фиктивные счета

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back