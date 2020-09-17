Фирма Осипенко должна вернуть государству четверть миллиона

В августе этого года в Тартуском административном суде завершился спор между ТОО "Ekovir" и Налогово-таможенным департаментом (MTA), в рамках которого фирма по вывозу мусора ходатайствовала об отмене налогового решения MTA. Последний требовал от предприятия по обращению с отходами уплаты налогов на сумму 243000 евро, которые не были уплачены в результате обмана. Большую часть этой суммы составляет налог с оборота, на уплате которого незаконно сэкономили в результате заключения фиктивных сделок, меньшую часть - подоходный налог.