"Творческий котел" посвятят цифровой культуре и 25-летию Круглого стола

Фестиваль, который организует Круглый стол национальных культурных обществ Ида-Вирумаа в сотрудничестве с Йыхвиским волостным управлением, приурочен ко Дню национальных меньшинств. Как всегда, его украсят выставки, концерты и мастер-классы - каждый переступивший порог концертного дома сможет найти что-то интересное на свой вкус.

По словам руководителя Круглого стола Александра Дусмана, так как нынешний год в Эстонии объявлен Годом цифровой культуры, именно это станет ведущей нитью всей программы. На конференции "Дигитальная культура: живая культура и наследие" обсудят разные аспекты жизни.

- Так случилось, что именно в этом году все мы как нельзя ближе окунулись в виртуальное пространство, - подчеркивает Дусман. - Пандемия значительно сократила возможности встреч, но мы все-таки смогли реализовать многие планы, наладив общение в виртуальном пространстве. Получили новый интересный опыт. Об этом и поговорим. К сожалению, по всем известным обстоятельствам не смогут приехать все гости, например, ученые из Русского музея, но мы обязательно дадим им слово - выступят с экрана.

Коронавирус заставил организаторов внести изменения. Пожалуй, впервые не приедут зарубежные артисты. Но от этого фестиваль не будет менее ярким. На выставке, посвященной четвертьвековому юбилею Круглого стола, можно будет не только увидеть фотографии разных лет и событий, но и, например, благодарственную грамоту Леннарта Мери, книгу рецептов и так далее.

На открытии фестиваля в 11.15 выступят известные эстонские исполнители Марко Матвере и Ясси Захаров с программой "Георг Отс - 100". Билеты уже с 17 сентября можно взять в кассе концертного дома. Платить за них не придется, но так как не рекомендуется полностью заполнять зал, а интерес к выступающим предполагается очень большой, организаторы решили напечатать билеты на этот концерт.