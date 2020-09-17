"Бронзовые" мотовыходные

На пятом этапе была подведена черта под первенством Эстонии по эндуро-гонкам. Этап, состоявший из трех 45-километровых кругов, пролегал среди вырубок в окрестностях озера Выртсъярв, проходил по торфяным полям и территории разрушенного промкомплекса. Четвертое место завоевал Рихо Кеэрме, уступив занявшему третье место всего 0,3 секунды. "Трасса была очень рыхлой. По торфяным полям пришлось ехать, выжимая педаль газа до упора, чтобы не застрять. Гонки между пнями напоминали фигурную езду, а езда по территории промышленного комплекса заставляла следить за тем, чтобы какая-нибудь металлоконструкция не вышибла тебя из седла", - рассказал Рихо Кеэрме.

В общем зачете в сезоне он занял третье место в классе "Е2".

В классе "50+" в гонках в окрестностях Выртсъярв Валдек Хаугас из мотоклуба Кивиыли занял шестое место, но этого хватило, чтобы по итогам сезона он стал третьим в своем классе.

В то же время в Раквере в любительском кроссе Криссу Коноплицки среди женщин заняла первое место. В классе "MX Pro" Танель Раук был третьим. В любительском классе Рауно Волдек занял пятое место, на этом же месте Фред-Георг Пяэро в молодежном классе "MX15".