В Вирумааском колледже высшее образование получили более тысячи человек

В день рождения принято говорить добрые слова, и свежеиспеченный ректор Таллиннского технического университета Тийт Ланд уже успел ознакомиться с достижениями колледжа. "Вирумааский колледж сегодня стал той базой, где как студенты, так и преподаватели имеют возможность участвовать в процессе развития, новых открытий. Я имею в виду в первую очередь инфотехнологию - виртуальную реальность, роботов и т.д. Во-вторых, здесь обучают таким специальностям, которые как минимум в течение десяти лет будут востребованы. Вирумааский колледж идет в ногу со временем. В отношении будущего я умеренный оптимист".

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik