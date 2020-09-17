В Вирумааском колледже высшее образование получили более тысячи человек

"Каждый раз иду в колледж с улыбой, это как праздник для меня", - говорит студент третьего курса Георгий Калейс. Праздник во вторник отличался от других тем, что Вирумааский колледж Таллиннского технического университета (TalTeh) отмечал свое 20-летие.
На прошедшей в рамках юбилейных торжеств конференции "Вирумааский колледж 3000 - виртуальный или реальный?" Георгий Калейс вместе с двумя другими студентами выступили на учебном стенде, который они построили для популяризации технических специальностей. Парень чувствовал себя на большой сцене Йыхвиского концертного дома, как у себя дома, и позже сказал "СП", что и колледж стал для него вторым домом.