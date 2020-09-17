Чт, 17.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

В Вирумааском колледже высшее образование получили более тысячи человек

В день рождения принято говорить добрые слова, и свежеиспеченный ректор Таллиннского технического университета Тийт Ланд уже успел ознакомиться с достижениями колледжа. "Вирумааский колледж сегодня стал той базой, где как студенты, так и преподаватели имеют возможность участвовать в процессе развития, новых открытий. Я имею в виду в первую очередь инфотехнологию - виртуальную реальность, роботов и т.д. Во-вторых, здесь обучают таким специальностям, которые как минимум в течение десяти лет будут востребованы. Вирумааский колледж идет в ногу со временем. В отношении будущего я умеренный оптимист".

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Каждый раз иду в колледж с улыбой, это как праздник для меня", - говорит студент третьего курса Георгий Калейс. Праздник во вторник отличался от других тем, что Вирумааский колледж Таллиннского технического университета (TalTeh) отмечал свое 20-летие.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На прошедшей в рамках юбилейных торжеств конференции "Вирумааский колледж 3000 - виртуальный или реальный?" Георгий Калейс вместе с двумя другими студентами выступили на учебном стенде, который они построили для популяризации технических специальностей. Парень чувствовал себя на большой сцене Йыхвиского концертного дома, как у себя дома, и позже сказал "СП", что и колледж стал для него вторым домом.

Свыше пятисот студентов

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back