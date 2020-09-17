В кохтла-ярвеских школах несколько классов из-за коронавируса находятся на домашнем обучении

Таммикуская основная школа в Ахтмеской городской части стала очередным очагом заболевания в Ида-Вирумаа, где по состоянию на утро четверга заразились семь человек: три ученика, два учителя и два члена семьи.

По словам пресс-представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, в ближайшие дни число заразившихся может вырасти. "Проводится эпидемиологическое исследование, на данный момент еще нет полной ясности, как эта инфекция там распространялась", - сказала она.

По словам Кингсепп, Департамент здоровья порекомендовал перевести класс, где заболели дети и учителя, на дистанционное обучение, но остальная часть школы может продолжать работу.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Нины Алексеевой, Таммикуская основная школа последовала указаниям Департамента здоровья и Министерства образования. Класс с заразившимися со среды находится на домашнем обучении. "Закрывать всю школу не имеет смысла", - сказала она.

По словам Алексеевой, один класс в Таммикуской основной школе перешел на домашнее обучение еще в начале сентября, поскольку заболели учитель и один ученик.

По словам вице-мэра, в Ахтмеской основной школе из-за заражения одного ученика на домашнем цифровом обучении находятся все девятые классы.

За последние сутки в Ида-Вирумаа добавилось четверо новых заразившихся, двое из них были связаны с Таммикуской основной школой. В Ида-Вирумаа под наблюдением Департамента здоровья находятся 429 человек, среди них 86 заболевших. В уезде семь активных очагов, крупнейший из них - очаг на шахте "Estonia" с 57 заболевшими. С очагом заражения коронавирусом, завезенным из Соединенного Королевства, связаны 16 случаев заболевания, с очагом на шахте "Ojamaa" - девять. С очагом заражения на рабочем месте в Силламяэ связаны 16 человек, с очагом в Таммикуской основной школе - семь человек.

С так называемым очагом в кругу знакомых, который состоит в основном из тесно общавшихся друг с другом жителей Кохтла-Ярве и Йыхви и в котором на этой неделе наблюдался резкий рост числа заражений, связан 21 человек.