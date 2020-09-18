Международный концерн на перспективу расширил производственные площади в Нарве

Исполнительный руководитель ТОО "Fortaco Estonia" Лариса Шабунова в комментарии "Северному побережью" уточнила, что завершено начатое в 2019 году строительство нового корпуса площадью 10000 квадратных метров, "но на его заполнение уйдет еще какое-то время".

Уже сейчас на новых площадях установлено некоторое оборудование, в частности, туда переводятся сварочные линии, в целом же корпус построен для постепенного расширения производства в перспективе.

- Из-за коронавируса были у нас проблемы с загрузкой (производства), но сейчас мы чувствуем себя более-менее лучше, и поэтому заполнение нового корпуса будет поэтапным процессом: потихоньку мы его заполним в течение двух-трех, может, даже четырех лет, - сказала Шабунова.

В апреле, мае и июне у "Fortaco Estonia" сильно упали объемы производства, но теперь, по словам руководителя, они начали чувствовать восстановление объемов. "Сейчас наша задача - выйти на те объемы, которые были до кризиса", - описала Шабунова первоочередную тактическую цель.

- Когда у нас пойдет наращивание объемов, тогда понадобятся дополнительные рабочие руки, в следующем году мы прогнозируем прием на работу порядка 30 человек. В перспективе двух, трех или четырех лет - когда новый цех выйдет на максимальные объемы производства - тогда (дополнительно получат работу), я думаю, от ста до двухсот человек. Но это не завтра, - подчеркнула собеседница.

В коронакризисные месяцы предприятие "Fortaco Estonia" обошлось без массовых сокращений - были единичные увольнения и сокращения. По словам Шабуновой, уменьшали рабочее время и ходатайствовали о государственной субсидии для выплат зарплат. Согласно официальным данным, число штатных работников "Fortaco Estonia" снизилось с 472 в первом квартале 2020 года до 453 во втором. "Скажем так, мы обошлись малой кровью", - прокомментировала руководитель.

"Fortaco Estonia" входит в международный концерн "Fortaco Group" с головным офисом в Финляндии. Производственные мощности концерна расположены в Венгрии, Польше, Финляндии и Эстонии (Нарва).

Находящееся в Нарве на территории бывшего военного завода "Балтиец" на улице Линда предприятие изготавливает сварочные стальные конструкции, которые продают во многие страны Европы. Большая доля продукции производится по заказу концерна "Cargotec".