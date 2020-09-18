Международный концерн на перспективу расширил производственные площади в Нарве

Металлообрабатывающее и сборочное предприятие "Fortaco Estonia" объявило о принятии в эксплуатацию нового корпуса рядом с имеющимися производственными зданиями на нарвской улице Линда.
Исполнительный руководитель ТОО "Fortaco Estonia" Лариса Шабунова в комментарии "Северному побережью" уточнила, что завершено начатое в 2019 году строительство нового корпуса площадью 10000 квадратных метров, "но на его заполнение уйдет еще какое-то время".
Уже сейчас на новых площадях установлено некоторое оборудование, в частности, туда переводятся сварочные линии, в целом же корпус построен для постепенного расширения производства в перспективе.
- Из-за коронавируса были у нас проблемы с загрузкой (производства), но сейчас мы чувствуем себя более-менее лучше, и поэтому заполнение нового корпуса будет поэтапным процессом: потихоньку мы его заполним в течение двух-трех, может, даже четырех лет, - сказала Шабунова.
В апреле, мае и июне у "Fortaco Estonia" сильно упали объемы производства, но теперь, по словам руководителя, они начали чувствовать восстановление объемов. "Сейчас наша задача - выйти на те объемы, которые были до кризиса", - описала Шабунова первоочередную тактическую цель.
- Когда у нас пойдет наращивание объемов, тогда понадобятся дополнительные рабочие руки, в следующем году мы прогнозируем прием на работу порядка 30 человек. В перспективе двух, трех или четырех лет - когда новый цех выйдет на максимальные объемы производства - тогда (дополнительно получат работу), я думаю, от ста до двухсот человек. Но это не завтра, - подчеркнула собеседница.
В коронакризисные месяцы предприятие "Fortaco Estonia" обошлось без массовых сокращений - были единичные увольнения и сокращения. По словам Шабуновой, уменьшали рабочее время и ходатайствовали о государственной субсидии для выплат зарплат. Согласно официальным данным, число штатных работников "Fortaco Estonia" снизилось с 472 в первом квартале 2020 года до 453 во втором. "Скажем так, мы обошлись малой кровью", - прокомментировала руководитель.
"Fortaco Estonia" входит в международный концерн "Fortaco Group" с головным офисом в Финляндии. Производственные мощности концерна расположены в Венгрии, Польше, Финляндии и Эстонии (Нарва).
Находящееся в Нарве на территории бывшего военного завода "Балтиец" на улице Линда предприятие изготавливает сварочные стальные конструкции, которые продают во многие страны Европы. Большая доля продукции производится по заказу концерна "Cargotec".
Ранее сообщалось, что эстонское государство поддержало расширение нарвского производства "Fortaco Estonia" за счет программы поддержки инвестиций в промышленность Ида-Вирумаа суммой в размере около миллиона евро. Само предприятие вкладывает в это около десяти миллионов.