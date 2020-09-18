Пт, 18.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Разбушевавшийся в Эстонии шторм, дойдя до Ида-Вирумаа, подрастерял силы

Сильный ветер сломал и огромный клен, росший перед канцелярией церкви св. Михаила.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В четверг и в ночь на пятницу ураган, начавший движение на западе Эстонии и на островах, дойдя до Ида-Вирумаа, несколько подрастерял свои силы, и только в некоторых местах порывы ветра достигали более 20 метров в секунду. Серьезных повреждений это не вызвало.

- В Ида-Вирумаа во время шторма зарегистрировано с утра четверга до утра пятницы 17 случаев, - сказал главный специалист бюро готовности Идаского спасательного центра Марек Мартинсон, который во время шторма исполнял обязанности оперативного дежурного. В Ляэне-Вирумаа повреждений, вызванных штормом, было почти в два раз больше, и там пострадали главным образом прибрежные селения волостей Хальяла и Виру-Нигула. 

По словам спасателя, и в Ида-Вирумаа основные вызовы пришлись на прибрежные районы. Главным образом они были связаны с упавшими на дорогу или на линии электропередачи деревьями, в двух случаях из-за упавших электролиний загорелась земля. В Йыхви большая ветка упала на один автомобиль, но люди не пострадали. Наибольшая часть вызовов пришлась на вечернее время с 18.00 до 22.00.

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