Разбушевавшийся в Эстонии шторм, дойдя до Ида-Вирумаа, подрастерял силы

- В Ида-Вирумаа во время шторма зарегистрировано с утра четверга до утра пятницы 17 случаев, - сказал главный специалист бюро готовности Идаского спасательного центра Марек Мартинсон, который во время шторма исполнял обязанности оперативного дежурного. В Ляэне-Вирумаа повреждений, вызванных штормом, было почти в два раз больше, и там пострадали главным образом прибрежные селения волостей Хальяла и Виру-Нигула.

По словам спасателя, и в Ида-Вирумаа основные вызовы пришлись на прибрежные районы. Главным образом они были связаны с упавшими на дорогу или на линии электропередачи деревьями, в двух случаях из-за упавших электролиний загорелась земля. В Йыхви большая ветка упала на один автомобиль, но люди не пострадали. Наибольшая часть вызовов пришлась на вечернее время с 18.00 до 22.00.