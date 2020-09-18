В Ида-Вирумаа число пациентов с коронавирусом вновь приближается к сотне

В школах Кохтла-Ярве несколько классов перешли на домашнее обучение из-за заражения учеников и учителей коронавирусом, крупнейший очаг сейчас находится в Таммикуской основной школе, где по состоянию на утро пятницы заразились восемь человек.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Нины Алексеевой, Таммикуская основная школа последовала указаниям Департамента здоровья и Министерства образования. Класс с заразившимися со среды находится на домашнем обучении. "Закрывать всю школу не имеет смысла", - сказала она.

По словам Алексеевой, один класс в Таммикуской основной школе перешел на домашнее обучение еще в начале сентября, поскольку заболели учитель и один ученик. В Ахтмеской основной школе, по ее словам, из-за заражения одного ученика на домашнем цифровом обучении находятся все девятые классы.

По состоянию на пятницу в Ида-Вирумаа под наблюдением Департамента здоровья находятся 485 человек, среди них 96 заболевших. За последние сутки в Ида-Вирумаа добавилось 12 новых заразившихся, шестеро из них были в тесном контакте с уже заразившимися, обстоятельства шести случаев еще предстоит выяснить.

В уезде восемь активных очагов, крупнейший из них - очаг на шахте "Estonia" с 57 заболевшими. С очагом заражения коронавирусом, завезенным из Соединенного Королевства, связаны 16 случаев заболевания, с очагом на шахте "Ojamaa" - девять, с очагом заражения на рабочем месте в Силламяэ связаны 20 человек, с очагом в Таммикуской основной школе - восемь человек, в отделении патологии Ида-Вируской центральной больницы круг заболевших сократился до шести человек. В течение недели в так называемом очаге знакомых, куда в основном входят жители Кохтла-Ярве и Йыхви, было 23 пациента.

По словам представителя Департамента здоровья Эйке Кингсепп, в очаге знакомых имело место скрытое распространение, что означает, что вирус находился внутри в течение нескольких недель, прежде чем о нем стало известно. "Хорошо, что теперь его обнаружили", - сказала она.

С очагом заражения на рабочем месте в Силламяэ помимо жителей Силламяэ связаны жители Кохтла-Ярве и Нарвы.