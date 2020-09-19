Сб, 19.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Сотни миллионов в качестве компенсации за пожертвованные рабочие места

Кадри Симсон подтверждает, что без общественной поддержки Евросоюзу не удастся достичь своих климатических целей.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Комиссар по энергетике в Еврокомиссии Кадри Симсон подтверждает, что выдаваемые Евросоюзом из Фонда справедливого перехода сотни миллионов евро на реорганизацию промышленности предназначены в Эстонии только для улучшения жизни в Ида-Вирумаа, пострадавшем от сворачивания сланцевой промышленности в ходе достижения климатических целей и пожертвовавшем тысячами рабочих мест. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Расположенные в Ида-Вирумаа сланцевые предприятия за последние годы в несколько раз сократили выбросы углерода, что позволило Эстонии на десять лет раньше срока - то есть 2030 года - достичь поставленной цели. Ради этого в Ида-Вирумаа пожертвовали также парой тысяч рабочих мест. Местные люди спрашивают, где и когда можно будет получить премию за такое трудовое достижение.

- Сланцевое масло конкурирует в мире с нефтью. Этой весной мы испытали шок от чрезвычайно низкой цены сырой нефти. Это значит, что когда ты конкурируешь на мировом рынке с такой продукцией, то это трудный сектор.

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