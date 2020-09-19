Сотни миллионов в качестве компенсации за пожертвованные рабочие места

- Расположенные в Ида-Вирумаа сланцевые предприятия за последние годы в несколько раз сократили выбросы углерода, что позволило Эстонии на десять лет раньше срока - то есть 2030 года - достичь поставленной цели. Ради этого в Ида-Вирумаа пожертвовали также парой тысяч рабочих мест. Местные люди спрашивают, где и когда можно будет получить премию за такое трудовое достижение.