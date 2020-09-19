"Если фотографу и кинорежиссеру Йоханнесу Пяэзуке не давали лошадей для его фотопоходов и в своем дневнике он писал, как трудно было найти место для ночлега, то теперь, спустя сто и даже больше лет, нашей целью было узнать и запечатлеть, как живут селяне сегодня, а также доказать, что за прошедшее время люди стали, скорее, добрее. Планируем встретиться с разными людьми, поговорить о жизни и погоде, по мере необходимости просить разрешения напоить коня и, если повезет, найти также кров, где можно остановиться", написала Йоханна для вступления в своем блоге в Facebook.