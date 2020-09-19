Известный и неизвестный Эдуард Борнхёэ

Мои добрые друзья и знакомые, которые в Эстонии закончили русскую школу, не много знают о писателе Эдуарде Борнхёэ, но большинство из них видели культовый фильм "Последняя реликвия", поставленный режиссером Григорием Кромановым по мотивам произведения Борнхёэ.

И в то же время вторая часть жизни Эдуарда Борнхёэ (имя при рождении Эдуард Брунберг), т.е. где он жил, кем работал, связь с Йыхви и т.д., большинству жителей Эстонии относительно мало знакома. Да и я о том, что связывало Эдуарда Борнхёэ и Йыхви, впервые услышал в 2007 году, когда владелец отеля "Wironia" устроил выставку, посвященную Эдуарду Борнхёэ. О связях Борнхёэ с Йыхви ранее писала и газета "Северное побережье". Его жизнь и деятельность нашли свое отражение на домашней странице Йыхвиского волостного управления в разделе "Великие деятели Йыхви".

В серии "Великие краеведы Алутагузе", издаваемой Ийзакуским музеем, в материале "Творческое наследие Йоханнеса Кангро" есть глава "Эдуард Борнхёэ в Йыхви и Нарве". Там выясняется, что в 1907 году титулярный советник Брунберг приказом Министерства юстиции был назначен председателем Йыхвиского верховного крестьянского суда.

Верховный крестьянский суд - это вторая судебная инстанция, т.е. апелляционный суд, куда можно было подать жалобу, если в суде первой инстанции или волостном суде делопроизводство не удовлетворило участника процесса. Йыхвиский верховный крестьянский суд охватывал 16 волостей Ида-Вирумаа, в том числе русские поселения Причудья. То есть мы можем сказать, что в лице Эдуарда Борнхёэ (Брунберг) мы имеем дело с высоким государственным деятелем, самым знаменитым судьей Ида-Вирумаа.

Из того же произведения мы узнаем, что канцелярия верховного крестьянского суда (и одновременно место проживания Эдуарда Борнхёэ) была там, где сейчас находится отель "Wironia" - в Йыхви, на улице Раквере, 7. Видно, поэтому владелец отеля и захотел устроить выставку, посвященную Борнхёэ. Стоит заметить, что и в настоящее время в отеле есть комната Борнхёэ. Здание суда находилось в деревне Пуру (нынче Ахтмеская часть города Кохтла-Ярве).

Можно сказать, что в лице Эдуарда Борнхёэ (Брунберг) мы имеем дело с самым знаменитым судьей Ида-Вирумаа.

Вне всякого сомнения Эдуард Борнхёэ заслуживает того, чтобы память о нем была увековечена в Йыхви. Первая попытка была предпринята, когда построили новое здание волостной управы. У здания волостной управы тогдашнее волостное управление хотело установить скульптуру Эдуарда Борнхёэ. Скульптор Айвар Симсон изготовил макет, на котором Эдуард Борнхёэ сидит на скамейке, а в руках у него открытая книга. К сожалению, со сменой волостной власти Борнхёэ с Агнес и Гавриилом ушли в забытье.

Есть только макет памятника. Мне не известно, чтобы где-то в Эстонии были установлены памятники Эдуарду Борнхёэ (за исключением мемориального камня в месте его рождения). Возможно, что я ошибаюсь, но Борнхёэ достоин памятника.