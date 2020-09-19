Известный и неизвестный Эдуард Борнхёэ

Эдуард Борнхёэ большинству людей в Эстонии известен как писатель, автор исторических произведений "Мститель", "Борьба Виллу", "Князь Гавриил, или Последние дни монастыря Святой Бригитты", "Таллиннские шуты и шутихи".
Мои добрые друзья и знакомые, которые в Эстонии закончили русскую школу, не много знают о писателе Эдуарде Борнхёэ, но большинство из них видели культовый фильм "Последняя реликвия", поставленный режиссером Григорием Кромановым по мотивам произведения Борнхёэ.
И в то же время вторая часть жизни Эдуарда Борнхёэ (имя при рождении Эдуард Брунберг), т.е. где он жил, кем работал, связь с Йыхви и т.д., большинству жителей Эстонии относительно мало знакома. Да и я о том, что связывало Эдуарда Борнхёэ и Йыхви, впервые услышал в 2007 году, когда владелец отеля "Wironia" устроил выставку, посвященную Эдуарду Борнхёэ. О связях Борнхёэ с Йыхви ранее писала и газета "Северное побережье". Его жизнь и деятельность нашли свое отражение на домашней странице Йыхвиского волостного управления в разделе "Великие деятели Йыхви".
В серии "Великие краеведы Алутагузе", издаваемой Ийзакуским музеем, в материале "Творческое наследие Йоханнеса Кангро" есть глава "Эдуард Борнхёэ в Йыхви и Нарве". Там выясняется, что в 1907 году титулярный советник Брунберг приказом Министерства юстиции был назначен председателем Йыхвиского верховного крестьянского суда.
Верховный крестьянский суд - это вторая судебная инстанция, т.е. апелляционный суд, куда можно было подать жалобу, если в суде первой инстанции или волостном суде делопроизводство не удовлетворило участника процесса. Йыхвиский верховный крестьянский суд охватывал 16 волостей Ида-Вирумаа, в том числе русские поселения Причудья. То есть мы можем сказать, что в лице Эдуарда Борнхёэ (Брунберг) мы имеем дело с высоким государственным деятелем, самым знаменитым судьей Ида-Вирумаа.
Из того же произведения мы узнаем, что канцелярия верховного крестьянского суда (и одновременно место проживания Эдуарда Борнхёэ) была там, где сейчас находится отель "Wironia" - в Йыхви, на улице Раквере, 7. Видно, поэтому владелец отеля и захотел устроить выставку, посвященную Борнхёэ. Стоит заметить, что и в настоящее время в отеле есть комната Борнхёэ. Здание суда находилось в деревне Пуру (нынче Ахтмеская часть города Кохтла-Ярве).
Вне всякого сомнения Эдуард Борнхёэ заслуживает того, чтобы память о нем была увековечена в Йыхви. Первая попытка была предпринята, когда построили новое здание волостной управы. У здания волостной управы тогдашнее волостное управление хотело установить скульптуру Эдуарда Борнхёэ. Скульптор Айвар Симсон изготовил макет, на котором Эдуард Борнхёэ сидит на скамейке, а в руках у него открытая книга. К сожалению, со сменой волостной власти Борнхёэ с Агнес и Гавриилом ушли в забытье.
Есть только макет памятника. Мне не известно, чтобы где-то в Эстонии были установлены памятники Эдуарду Борнхёэ (за исключением мемориального камня в месте его рождения). Возможно, что я ошибаюсь, но Борнхёэ достоин памятника.
Если волостным властям не подходит скульптура Борнхёэ перед зданием волостной управы, то предлагаю подходящее место в окрестностях судебного дома в Йыхви. Если идея окажется приемлемой, то подскажу, что между зданиями суда и волостного управления находится маленький парк, где в будущем, чтобы еще более подчеркнуть значимость Борнхёэ в истории культуры Эстонии и его связей с Йыхви, можно установить скульптуру писателя-судьи, и куда могут поместиться еще и князь Гавриил, Агнес, Мститель, может, и знаменитые таллиннские шуты Яан Татикас (Молокосос) и Саломон Весипруул (Водовар).