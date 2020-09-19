Оказавшийся в Йыхви под угрозой выражения недоверия Макс Каур предложил должность Эдуарду Эасту

Нынешней весной, до смены власти в Йыхви, когда возглавляемую Николаем Осипенко силу отстранили от власти, председатель волостного собрания Эдуард Эаст участвовал в попытке снять с должности волостного старейшины своего однопартийца Макса Каура. В итоге Каур, которого поддержал руководитель Йыхвиского отделения Центристской партии Мартин Репинский, остался в должности, коалиция изменилась, а Артура Сепперна и Эдуарда Эаста исключили из Центристской партии на том основании, что они выразили недоверие своему однопартийцу.