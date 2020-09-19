Сб, 19.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Оказавшийся в Йыхви под угрозой выражения недоверия Макс Каур предложил должность Эдуарду Эасту

Эдуард Эаст две недели размышляет над предложениями Макса Каура, но решение пока не принял.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Старейшина Йыхвиской волости Макс Каур, волостную управу которого на следующем заседании волостного собрания ждет голосование по вотуму недоверия, предложил исключенному из Центристской партии бывшему председателю собрания Эдуарду Эасту вернуться в партию и принять должность в волостном управлении.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Нынешней весной, до смены власти в Йыхви, когда возглавляемую Николаем Осипенко силу отстранили от власти, председатель волостного собрания Эдуард Эаст участвовал в попытке снять с должности волостного старейшины своего однопартийца Макса Каура. В итоге Каур, которого поддержал руководитель Йыхвиского отделения Центристской партии Мартин Репинский, остался в должности, коалиция изменилась, а Артура Сепперна и Эдуарда Эаста исключили из Центристской партии на том основании, что они выразили недоверие своему однопартийцу.

Предложения Эасту

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