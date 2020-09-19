Сб, 19.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

По центральной площади Кохтла-Ярве ездил самоуправляемый автобус

В Кохтла-Ярве впервые можно было проехаться на самоуправляемом автобусе.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Юбилей Вирумааского колледжа привел в среду в Кохтла-Ярве на площадь у "Вирула" самоуправляемый автобус - желающих проехаться на нем выстроилась целая очередь.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Очередь возникла уже в тот момент, когда мы его выгрузили на площади. Люди подходили и спрашивали, можно ли его потрогать и войти в него. Прекрасно, что люди проявили такой большой интерес и были вежливыми. Не было никакой толчеи и ругани, - рассказывает студент отделения развития продукта и робототехники Таллиннского технического университета Карл Лялль, который трудится в лаборатории самоуправляемых автомобилей технического университета. 

Безопасное передвижение 

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