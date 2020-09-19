По центральной площади Кохтла-Ярве ездил самоуправляемый автобус

- Очередь возникла уже в тот момент, когда мы его выгрузили на площади. Люди подходили и спрашивали, можно ли его потрогать и войти в него. Прекрасно, что люди проявили такой большой интерес и были вежливыми. Не было никакой толчеи и ругани, - рассказывает студент отделения развития продукта и робототехники Таллиннского технического университета Карл Лялль, который трудится в лаборатории самоуправляемых автомобилей технического университета.