Тяжелые времена козьего бизнеса Репинского: сбыта нет, строительство гигантской фермы в тупике, судебный исполнитель взыскивает долг

Весной 2019 года, когда Репинский ушел с должности старейшины Йыхвиской волости в Рийгикогу, он говорил, что теперь у него будет больше времени на свой козий бизнес и он намерен приступить к строительству фермы на 4000 коз и сыроварни в Куремяэ, для чего PRIA еще в 2017 году назначил пособие в размере около полумиллиона евро. Вдобавок к этому Репинский искал соинвесторов и надеялся получить кредит от банков, так как общая стоимость проекта достигала четырех миллионов евро.