Сб, 19.09.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Тяжелые времена козьего бизнеса Репинского: сбыта нет, строительство гигантской фермы в тупике, судебный исполнитель взыскивает долг

Несколько лет назад Мартин Репинский предстал перед публикой как умелый козовод. Однако после ухода Репинского в политику его козий бизнес замер.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Козий бизнес члена Рийгикогу Мартина Репинского, на волне успеха которого он совершил политический взлет, замер: выручка фермы Конью на нуле, план строительства большой фермы в Куремяэ зашел в тупик.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Весной 2019 года, когда Репинский ушел с должности старейшины Йыхвиской волости в Рийгикогу, он говорил, что теперь у него будет больше времени на свой козий бизнес и он намерен приступить к строительству фермы на 4000 коз и сыроварни в Куремяэ, для чего PRIA еще в 2017 году назначил пособие в размере около полумиллиона евро. Вдобавок к этому Репинский искал соинвесторов и надеялся получить кредит от банков, так как общая стоимость проекта достигала четырех миллионов евро.

Ищет новую концепцию

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