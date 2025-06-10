Социальные дома будут строить как в Кохтла-Нымме, так и в Мяэтагузе

- У Тойлаской волости в Кохтла-Нымме в нескольких местах имеется волостная земля, где можно было бы построить этот дом быстрее. Но мы выбрали именно это место, так как там близко как автобусная остановка, так и магазин и врачебный пункт.

Кроме того, новое здание позволит привести в порядок одну расположенную в центре поселка неухоженную территорию.

В социальном доме будет пять однокомнатных и одна двухкомнатная квартира, то есть тут смогут проживать до семи человек.

Подумали о людях своей общины

По словам Мехиса Лууса, социальным работникам уже сейчас известны интересующиеся люди, которые хотели бы переехать в новое здание.

- Это люди из той же общины, - подчеркнул он, еще раз опровергнув таким образом пошедшие некоторое время назад слухи, будто в новом доме будут проживать заключенные или наркоманы.

Эти слухи Тойлаское волостное управление опровергало также около пары недель назад на своей домашней странице.

Так как строительство поддерживает социальный фонд Евросоюза, то устанавливаются и условия поддержки - относительно того, кому можно предоставлять жилплощадь в этом доме.

Бесплатно жить там, конечно, не получится, однако в доме с близким к нулевому энергопотреблением расходы на жилье наверняка не будут непосильными для кого-то, отметил Мехис Луус.