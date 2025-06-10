Социальные дома будут строить как в Кохтла-Нымме, так и в Мяэтагузе

При поддержке со стороны Министерства социальных дел Тойлаская и Алутагузеская волости построят поддерживаемое жилье для людей с малой потребностью в помощи. Строительство двух домов из трех начнется уже в этом году.
Строительство дома, запланированного в поселке Кохтла-Нымме Тойлаской волости, долгое время тормозилось из-за земельного вопроса: выбранное местоположение находилось на государственной земле и, чтобы бесплатно получить эту землю от государства, требовалась новая общая планировка.
Теперь планировка, в конце концов, введена в действие и волостное собрание одобрило приобретение расположенного в центре поселка земельного участка.
- Юридическое делопроизводство потребует еще времени, а поскольку земля официально не принадлежит еще волости, то мы не можем приступить к поиску строителя, - надеется советник волостного управления по развитию Мехис Луус, что долго ждать не придется.
Ведь к концу 2026 года дом уже должен быть готов.
Поддерживаемое проживание, не социальный дом
Вообще-то, неправильно называть эти новые дома социальными - речь идет о поддерживаемом проживании, предназначенном для пожилых людей, которые еще довольно хорошо справляются самостоятельно, но нуждаются в некоторой помощи и поддержке в повседневных делах.
- Главным образом это находящееся сейчас на услуге ухода на дому люди, к которым в соответствии с потребностью приходит работник по уходу на дому, - поясняет Мехис Луус. - Переезжать в попечительские дома им пока не нужно, но справиться со всем они тоже уже не могут. При проживании в одном доме им легче будет справляться, а работнику по уходу проще будет помогать им.
Поселок Кохтла-Нымме и выбрали местом для такого дома потому, что там доля нуждающихся в подобной поддержке людей больше, а также больше находящейся в плохом состоянии недвижимости, где нет приличных возможностей помыться или сложно протопить жилье.
- У Тойлаской волости в Кохтла-Нымме в нескольких местах имеется волостная земля, где можно было бы построить этот дом быстрее. Но мы выбрали именно это место, так как там близко как автобусная остановка, так и магазин и врачебный пункт.
Кроме того, новое здание позволит привести в порядок одну расположенную в центре поселка неухоженную территорию.
В социальном доме будет пять однокомнатных и одна двухкомнатная квартира, то есть тут смогут проживать до семи человек.
Подумали о людях своей общины
По словам Мехиса Лууса, социальным работникам уже сейчас известны интересующиеся люди, которые хотели бы переехать в новое здание.
- Это люди из той же общины, - подчеркнул он, еще раз опровергнув таким образом пошедшие некоторое время назад слухи, будто в новом доме будут проживать заключенные или наркоманы.
Эти слухи Тойлаское волостное управление опровергало также около пары недель назад на своей домашней странице.
Так как строительство поддерживает социальный фонд Евросоюза, то устанавливаются и условия поддержки - относительно того, кому можно предоставлять жилплощадь в этом доме.
Бесплатно жить там, конечно, не получится, однако в доме с близким к нулевому энергопотреблением расходы на жилье наверняка не будут непосильными для кого-то, отметил Мехис Луус.
- Для волости это, конечно, не доходный проект, но после завершения строительства здания волость доплачивать за него не будет, - отметил он.
Алутагузеская волость уже ищет строителя
В Алутагузе восьмиквартирные дома построят как в Мяэтагузе, так и в Ийзаку. Пособие предусмотрено, правда, для 12 квартир, но в Ийзаку волость добавит со своей стороны деньги на четыре дополнительные квартиры, так что в общем их будет 16.
Для дома в Мяэтагузе уже ищут строителя. Предложения начнут рассматривать после Яанова дня. Дом должен быть построен за 16 месяцев.
- Ийзакуский проект не был еще достаточно зрелым, - объяснил волостной старейшина Тауно Выхмар, почему не ищут строителя сразу для двух домов. - Теперь мы узнаем также из предложений первого тендера, какой на самом деле будет цена, может быть, для следующего дома придется вносить коррективы в бюджет.
К счастью, у Алутагузе спешки нет: дома должны быть готовы только к концу 2028 года.