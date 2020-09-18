Обновленная церковь Люганузе отметит свое преображение

Работы по обновлению фасада церкви обошлись в 120000 евро, половина этой суммы была получена в виде субсидии из программы "LEADER", остальную часть добавили самоуправление и другие спонсоры, в том числе частные лица. Начавшиеся весной работы на сегодня завершены: весь фасад освежили, полностью обновили водосточную систему, отреставрировали оконные рамы и установили новые двери.

- Внешний фасад церкви сохранился с послевоенного времени, когда пострадавшую церковь заново отстроили. Материалы, которые тогда использовали, были не самые лучшие. Фасад разрушился и куски штукатурки местами отвалились, - рассказал председатель правления Люганузеского прихода Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ Ристо Линдеберг.

Еще раньше в церкви заменили полы и также при поддержке "LEADER" обновили электросистему. "К счастью, крыша у нас в порядке и в ходе работ также смогли частично ее покрасить. Надеемся, что найдем возможность покрасить всю крышу и сможем обустроить новую отмостку, которая поможет отвести от здания дождевую воду и строительство которой осталось за рамками данного проекта", - сказал Линдеберг.

Церковь с ее долгой историей, уникальной для Эстонии круглой башней и живописным расположением между двумя речками является одним из важнейших туристических объектов Люганузеской волости, поэтому важен ее хороший внешний вид.

В эту субботу окончание ремонтных работ отметят мессой в честь повторного освящения, которую проведет архиепископ ЭЕЛЦ Урмас Вийлма. "Решили организовать церемонию в субботу именно потому, чтобы в гости к нам смогли приехать как можно больше других священнослужителей, у кого по воскресеньям обычно проходят службы", - обосновал Линдеберг проведение мессы в субботу. В числе других участие в службе примет епископ-эмерит Эйнар Сооне, который начинал пастором именно в церкви Люганузе.