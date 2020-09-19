Стальнухин издал полный параллелей с реальным миром роман

Как подсчитал автор, в романе "Поводырь" более двухсот действующих лиц. "Большинство из них написаны с натуры", - отметил он. Есть и политики, и журналисты и много кого еще.

- Я принял меры, и опознать из них, на мой взгляд, можно не более десяти, - говорит Стальнухин. - Но так уж водится: полностью придуманные герои нежизнеспособны, и хорошо получается только то, что пишешь с натуры. Именно параллелей с нашей действительностью я и добивался, надеюсь, это удалось.

"Северное побережье" поинтересовалось у политика-писателя: откуда у него возник и почему стал ключевым этот образ поводыря в том или ином воплощении? Каких "поводырей" в настоящей жизни он признает и почитает, а кто раздражает? Стальнухин в ответ признался, что у него на жестком диске аж 65 вариантов "Поводыря". "Если задаться такой целью, то можно проследить, когда поводыри появляются и развиваются в главных героев".

Про почитание и раздражение Стальнухин ответил так: "Эти эмоции были для меня актуальны еще десять лет назад, но сейчас - нет. Зачем стареть, если при этом не умнеешь? Я просто наблюдатель".

По рассказу автора, в тексте романа есть отрывки, написанные еще в 1999 году. Работа над книгой велась в разные годы с разной интенсивностью, финальная точка была поставлена в 2019-м.

Издание было перенесено из-за коронавирусного кризиса с марта на конец июня 2020 года. Как считает автор, 800 экземпляров - это очень приличный для Эстонии тираж. "Поводырь" распространяется через книготорговые сети и также в издательстве "Арго".

Никакой финансовой поддержки для издания, по словам Стальнухина, он не получал: "Это, как и все прочие мои книги, изданные с 2012-го, коммерческий проект, который никем не поддерживается".

К возможности перевода "Поводыря" на эстонский язык автор относится скептически.

По словам Стальнухина, издательство "Арго" планирует презентацию-продажу его книг в Нарве 9 и 10 октября. Потом возможны аналогичные мероприятия в Йыхви, Силламяэ и т.д.