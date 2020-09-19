Стальнухин издал полный параллелей с реальным миром роман

Самый многоопытный в политике ида-вируский центрист, депутат Рийгикогу и Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин выпустил в свет роман на русском языке "Поводырь". Толстый книжный том - около 670 страниц - полон персонажей хоть и вымышленных, но написанных с натуры.
Как подсчитал автор, в романе "Поводырь" более двухсот действующих лиц. "Большинство из них написаны с натуры", - отметил он. Есть и политики, и журналисты и много кого еще.
- Я принял меры, и опознать из них, на мой взгляд, можно не более десяти, - говорит Стальнухин. - Но так уж водится: полностью придуманные герои нежизнеспособны, и хорошо получается только то, что пишешь с натуры. Именно параллелей с нашей действительностью я и добивался, надеюсь, это удалось.
"Северное побережье" поинтересовалось у политика-писателя: откуда у него возник и почему стал ключевым этот образ поводыря в том или ином воплощении? Каких "поводырей" в настоящей жизни он признает и почитает, а кто раздражает? Стальнухин в ответ признался, что у него на жестком диске аж 65 вариантов "Поводыря". "Если задаться такой целью, то можно проследить, когда поводыри появляются и развиваются в главных героев".
Про почитание и раздражение Стальнухин ответил так: "Эти эмоции были для меня актуальны еще десять лет назад, но сейчас - нет. Зачем стареть, если при этом не умнеешь? Я просто наблюдатель".
По рассказу автора, в тексте романа есть отрывки, написанные еще в 1999 году. Работа над книгой велась в разные годы с разной интенсивностью, финальная точка была поставлена в 2019-м.
Издание было перенесено из-за коронавирусного кризиса с марта на конец июня 2020 года. Как считает автор, 800 экземпляров - это очень приличный для Эстонии тираж. "Поводырь" распространяется через книготорговые сети и также в издательстве "Арго".
Никакой финансовой поддержки для издания, по словам Стальнухина, он не получал: "Это, как и все прочие мои книги, изданные с 2012-го, коммерческий проект, который никем не поддерживается".
К возможности перевода "Поводыря" на эстонский язык автор относится скептически.
По словам Стальнухина, издательство "Арго" планирует презентацию-продажу его книг в Нарве 9 и 10 октября. Потом возможны аналогичные мероприятия в Йыхви, Силламяэ и т.д.
Плодотворный политик-писатель
- Михаил Стальнухин наработал уже большую библиографию со своим именем. В 1995-1997 годах он выпустил три учебника эстонского языка, также был соавтором нескольких учебных словарей и автором самоучителя эстонского языка, который издавался с 2012 года уже пять раз и в октябре ожидается шестое издание. Также Стальнухин издал в 2015 году эстонско-русский обучающий киногид по Таллинну.
- Кроме учебной литературы из-под стальнухинского пера вышли сборник повестей "33 оттенка зеленого" (1999) и сборник рассказов "Ансиппиада" (2014), а теперь и роман "Поводырь" (2020). На 2021 год планируется издание романа "Настройщик".
- Оставил след в литературе Стальнухин также в качестве автора детских книжек: "Как бояться, если совсем не страшно, или Чердачные истории" (2016), "День охоты на крота, или Дворовые истории" (2017), "Как барсучонок пчёл пересчитывал, или Лесные истории" (2017), "Битва в вороньей роще, или Деревенские истории" (2017), "Волшебный колодец, или Чащобные истории" (2018), "Зубастый портфель, или Zоо-истории" (2019), "Любимые трусы хозяина, или Уличные истории" (2019). Осенью 2020 года выйдет восьмая детская книга Стальнухина - "Дельфин и русалка, или Озерные истории". В 2021 году ожидается завершающая детскую серию книга "Как лопаются бабушки". Все произведения Стальнухина для детей переводятся и публикуются также на эстонском.