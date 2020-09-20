В Ида-Вирумаа число зараженных коронавирусом выросло до 145 человек
К утру воскресенья уровень заражения коронавирусом в Ида-Вирумаа стал самым высоким за всю полугодовую пандемию.
За минувшие сутки в Ида-Вирумаа тест на наличие коронавируса оказался положительным еще у 30 человек, общее количество инфицированных увеличилось до 145-ти, восемь из них проходят лечение в Ида-Вируской центральной больнице, один из которых подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Под наблюдением Департамента здоровья находятся 680 человек, их число продолжает расти.
В 18-ти случаях из 30-ти добавившихся заражение произошло в результате близкого контакта с инфицированными, обстоятельства заражения других еще предстоит выяснить.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп заявила, что инфицированными в основном были жители Кохтла-Ярве и Силламяэ. Среди новых зараженных много людей, которые не относятся ни к одному из известных очагов. "Обнаруживается все больше и больше заразившихся в результате скрытого распространения инфекции. Эти цифры пугают", - сказала она, отметив, что количество новых случаев заражения может увеличиваться с каждым часом.
По словам Кингсепп, тот факт, что 18 человек из новых зараженных относятся к кругу тесных контактов, показывает, что Департамент здоровья сумел выявить значительную часть людей, подвергающихся риску заражения во втором и третьем круге. "Мы видим их, так сказать, на радаре, и быстро выявим. У наших сотрудников довольно хороший обзор того, как сейчас распространяется инфекция", - сказала она.
- Я хотела бы напомнить людям, что если у них есть признаки болезни и они не выходят на работу, то давайте не будем и с друзьями в это время встречаться, - сказала Кингсепп.
Число очагов в Ида-Вирумаа снизилось до четырех, поскольку очаги на шахтах "Estonia" и "Ojamaa", а также очаг коронавируса, завезенного из Соединенного Королевства, Департамент здоровья удалил из круга наблюдения, поскольку в течение двух недель там не добавилось новых заражений.
В настоящее время самый крупный очаг в Ида-Вирумаа, в котором заразились 29 человек, - это так называемый очаг близких знакомых, состоящий в основном из жителей Кохтла-Ярве и Йыхви. По данным Департамента здоровья, эта цифра может увеличиться.
По 11 зараженных в очаге заражения на рабочем месте в Силламяэ и в Таммикуской основной школе.
По словам Кингсепп, учителя также должны быть более осторожными при общении друг с другом и носить маску, например, когда они находятся близко друг к другу в учительской.
Департамент здоровья рекомендует отменить все семейные встречи и совместные мероприятия
За последние сутки в Эстонии были подтверждены еще 50 случаев заражения коронавирусом. В больницах на лечении в связи с коронавирусом находятся 22 человека, трое из которых нуждаются в искусственной вентиляции легких.
По оценке Департамента здоровья, следующие три недели имеют решающее значение в том, чтобы взять вирус под контроль. Департамент рекомендует отложить или отменить все семейные собрания, праздники и другие мероприятия.
Близким контактом, по данным Департамента здоровья, считается, когда люди находятся на расстоянии ближе 2 метров в течение более 15 минут. Совместное времяпрепровождение в тесной компании в закрытом помещении в течение длительного времени - верный способ заразиться самому и заразить близких. Громко разговаривая, люди помогают частицам вируса с легкостью распространяться.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.