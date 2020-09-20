В Ида-Вирумаа число зараженных коронавирусом выросло до 145 человек

За минувшие сутки в Ида-Вирумаа тест на наличие коронавируса оказался положительным еще у 30 человек, общее количество инфицированных увеличилось до 145-ти, восемь из них проходят лечение в Ида-Вируской центральной больнице, один из которых подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Под наблюдением Департамента здоровья находятся 680 человек, их число продолжает расти.

В 18-ти случаях из 30-ти добавившихся заражение произошло в результате близкого контакта с инфицированными, обстоятельства заражения других еще предстоит выяснить.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп заявила, что инфицированными в основном были жители Кохтла-Ярве и Силламяэ. Среди новых зараженных много людей, которые не относятся ни к одному из известных очагов. "Обнаруживается все больше и больше заразившихся в результате скрытого распространения инфекции. Эти цифры пугают", - сказала она, отметив, что количество новых случаев заражения может увеличиваться с каждым часом.

По словам Кингсепп, тот факт, что 18 человек из новых зараженных относятся к кругу тесных контактов, показывает, что Департамент здоровья сумел выявить значительную часть людей, подвергающихся риску заражения во втором и третьем круге. "Мы видим их, так сказать, на радаре, и быстро выявим. У наших сотрудников довольно хороший обзор того, как сейчас распространяется инфекция", - сказала она.

- Я хотела бы напомнить людям, что если у них есть признаки болезни и они не выходят на работу, то давайте не будем и с друзьями в это время встречаться, - сказала Кингсепп.

Число очагов в Ида-Вирумаа снизилось до четырех, поскольку очаги на шахтах "Estonia" и "Ojamaa", а также очаг коронавируса, завезенного из Соединенного Королевства, Департамент здоровья удалил из круга наблюдения, поскольку в течение двух недель там не добавилось новых заражений.

В настоящее время самый крупный очаг в Ида-Вирумаа, в котором заразились 29 человек, - это так называемый очаг близких знакомых, состоящий в основном из жителей Кохтла-Ярве и Йыхви. По данным Департамента здоровья, эта цифра может увеличиться.

По 11 зараженных в очаге заражения на рабочем месте в Силламяэ и в Таммикуской основной школе.

По словам Кингсепп, учителя также должны быть более осторожными при общении друг с другом и носить маску, например, когда они находятся близко друг к другу в учительской.

Департамент здоровья рекомендует отменить все семейные встречи и совместные мероприятия

За последние сутки в Эстонии были подтверждены еще 50 случаев заражения коронавирусом. В больницах на лечении в связи с коронавирусом находятся 22 человека, трое из которых нуждаются в искусственной вентиляции легких.

По оценке Департамента здоровья, следующие три недели имеют решающее значение в том, чтобы взять вирус под контроль. Департамент рекомендует отложить или отменить все семейные собрания, праздники и другие мероприятия.

Близким контактом, по данным Департамента здоровья, считается, когда люди находятся на расстоянии ближе 2 метров в течение более 15 минут. Совместное времяпрепровождение в тесной компании в закрытом помещении в течение длительного времени - верный способ заразиться самому и заразить близких. Громко разговаривая, люди помогают частицам вируса с легкостью распространяться.