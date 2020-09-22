Марис Тоомел: Инициаторам выражения недоверия стоит посмотреться в зеркало

Читая высказывания и мнения инициаторов выражения недоверия в социальных медиа и в уездной газете "СП", бросающих упреки волостному управлению, я поражаюсь двуличию и лживости иных выступлений.

Это что, цель оправдывает средства? Врать, подтасовывать факты, обвинять других в своих собственных ошибках и несделанном - это чисто политическая демагогия, которая, может, и звучит громко, но по сути пуста и бессодержательна. И делается это с целью удержаться у власти и чтобы утолить свои политические амбиции?

Как иначе охарактеризовать нынешних инициаторов выражения недоверия и петляющих, как зайцы по пересеченной местности, политических кукловодов, дергающих за нити?

То, что только одна фракция "Йыхви - наш дом" ("Jõhvi - Meie Kodu") инициирует выражение недоверия, заставляет меня, мягко говоря, пожимать плечами и недоумевать. Главное содержание обвинения - упрек волостному управлению в непрофессиональном руководстве, нам ставятся в вину сорвавшийся конкурс в социальной сфере по поиску специалиста по защите детей и отсутствие порядка в организации деятельности дневного центра для пожилых людей.

С этими обвинениями в непрофессионализме и с заявлением о выражении недоверия выступает мой предшественник, Алексей Наумкин, которому нужно бы посмотреть на себя.

То обстоятельство, что в социальной сфере уже почти год отсутствует специалист по защите детей, а одна работница занимается вопросами защиты детей на пределе человеческих возможностей, это все "заслуга" предыдущего помощника старейшины по социальным вопросам, который принимал некомпетентные решения. Прежнее волостное управление для поиска специалиста организовало только один конкурс, но он провалился, поскольку не подошел ни один кандидат.

По причине политической нестабильности и излишней политизации социальной сферы, а также местами из-за деспотичного стиля управления репутации Йыхвиского волостного управления, как работодателя, нанесен серьезный ущерб, и это не мотивирует хороших специалистов приходить сюда на работу.

Только вот что примечательно, в числе кандидатов был человек, отвечающий всем условиям конкурса, опытный специалист в области социальной сферы, но моему предшественнику она по какой-то причине не понравилась. Она же участвовала и в нынешнем конкурсе, объявленном волостным управлением, и была признана избранной. Здесь имеем дело с очень ценным специалистом, которая на своем нынешнем посту сначала была замещающим работником, но когда работодатель узнал о ее планах перейти на работу в Йыхви, ей тут же предложили постоянное рабочее место и приемлемые рабочие условия, поэтому она отказалась от места в Йыхви.