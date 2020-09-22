Марис Тоомел: Инициаторам выражения недоверия стоит посмотреться в зеркало

Кульминацией политической нестабильности и борьбы за власть в течение последних пяти лет в Йыхвиской волости может стать очередное выражение недоверия волостному управлению на заседании 24 сентября.
Читая высказывания и мнения инициаторов выражения недоверия в социальных медиа и в уездной газете "СП", бросающих упреки волостному управлению, я поражаюсь двуличию и лживости иных выступлений.
Это что, цель оправдывает средства? Врать, подтасовывать факты, обвинять других в своих собственных ошибках и несделанном - это чисто политическая демагогия, которая, может, и звучит громко, но по сути пуста и бессодержательна. И делается это с целью удержаться у власти и чтобы утолить свои политические амбиции?
Как иначе охарактеризовать нынешних инициаторов выражения недоверия и петляющих, как зайцы по пересеченной местности, политических кукловодов, дергающих за нити?
То, что только одна фракция "Йыхви - наш дом" ("Jõhvi - Meie Kodu") инициирует выражение недоверия, заставляет меня, мягко говоря, пожимать плечами и недоумевать. Главное содержание обвинения - упрек волостному управлению в непрофессиональном руководстве, нам ставятся в вину сорвавшийся конкурс в социальной сфере по поиску специалиста по защите детей и отсутствие порядка в организации деятельности дневного центра для пожилых людей.
С этими обвинениями в непрофессионализме и с заявлением о выражении недоверия выступает мой предшественник, Алексей Наумкин, которому нужно бы посмотреть на себя.
То обстоятельство, что в социальной сфере уже почти год отсутствует специалист по защите детей, а одна работница занимается вопросами защиты детей на пределе человеческих возможностей, это все "заслуга" предыдущего помощника старейшины по социальным вопросам, который принимал некомпетентные решения. Прежнее волостное управление для поиска специалиста организовало только один конкурс, но он провалился, поскольку не подошел ни один кандидат.
Только вот что примечательно, в числе кандидатов был человек, отвечающий всем условиям конкурса, опытный специалист в области социальной сферы, но моему предшественнику она по какой-то причине не понравилась. Она же участвовала и в нынешнем конкурсе, объявленном волостным управлением, и была признана избранной. Здесь имеем дело с очень ценным специалистом, которая на своем нынешнем посту сначала была замещающим работником, но когда работодатель узнал о ее планах перейти на работу в Йыхви, ей тут же предложили постоянное рабочее место и приемлемые рабочие условия, поэтому она отказалась от места в Йыхви.
Это вызывает искреннее сожаление, поскольку проведенные нынешним волостным управлением конкурсы ясно показали, что образованных, компетентных в социальной сфере специалистов найти очень трудно. По причине политической нестабильности и излишней политизации социальной сферы, а также местами из-за деспотичного стиля управления репутации Йыхвиского волостного управления, как работодателя, нанесен серьезный ущерб, и это не мотивирует хороших специалистов приходить сюда на работу. Скорее, наоборот - специалисты с опытом уходят из Йыхви, как это случилось с работником, долгое время занимавшимся в социальной сфере заботой о пожилых и людях с недугами. Нет, к сожалению, у работников веры в то, что станет лучше...
Как помощник волостного старейшины по вопросам социальной сферы я и пыталась внедрить тот стиль управления, где на первом месте не политизированное давление, а доверие и поддержка профессиональных специалистов в их сложной, но достойной благодарности работе. Работа в социальной сфере уже по своей сути очень сложная и полна проблем, и поэтому социальные работники нуждаются в обстановке стабильности, чтобы у них была возможность сосредоточиться на работе, а не на повседневной борьбе за свое существование.
Для снижения политизации социальной сферы мы сейчас реформировали и деятельность дневного центра для пожилых людей, что явно не нравится инициаторам выражения недоверия, которые этот дневной центр превратили в центр политической пропаганды. С целью улучшения содержательной деятельности дневного центра мы приняли на работу аполитичного человека, обладающего соответствующим образованием и опытом, который на месте способен проконсультировать людей в части социальных пособий и услуг, написать и, исходя из нужд пожилых людей Йыхвиской волости, помочь реализовать представленные социальные проекты, развивать услуги центра, а не продвигать интересы какой-то политической группы.
Накануне приближающегося 24 сентября всем депутатам Йыхвиского волостного собрания, всем группам политических интересов, а также дергающим за нитки кукловодам уместно было бы задаться вопросом, какой мы все же хотели бы видеть культуру управления в Йыхви. Такой, что базируется на некомпетентности, лжи, подтасовке фактов, на запугивании, на отстранении грамотных специалистов и партнеров по сотрудничеству? Или все-таки жители Йыхвиской волости достойны управления, которое опирается на знание дела, на честность, на конструктивную критику, того управления, которое, в конце концов, достойно титула уездного центра?
Надеюсь все же на победу здравого смысла, что в управлении Йыхвиской волостью однажды наступит рабочий мир и будет последовательность в деле управления. От тянущихся годами политических сквозняков страдают в первую очередь жители Йыхвиской волости.