Вт, 22.09.2020
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ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

Преобразованием центра Ахтме займутся тартусцы

Так центральная площадь Ахтме выглядит сейчас.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Повторный тендер на реконструкцию центра Ахтме прошел успешно - победила тартуская фирма "Teearu Grupp" с ценовым предложением 2 миллиона 5 тысяч евро (без НСО). В новой поставке была увеличена зона реновационных работ: вместе с площадью будет полностью реконструирован бульвар Тооме - это примерно 300 метров проезжей части. По сути, будет построена новая дорога и изменится схема движения по ней. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Первый конкурс в июле признали несостоявшимся, после того как три фирмы, изъявившие желание осуществить необходимые работы, предъявили, по мнению чиновников, завышенные финансовые требования. Поэтому горуправлением было принято решение провести в августе новый конкурс, изменив задание.

Вице-мэр Виталий Бородин очень доволен результатами этой поставки и рад, что не пошли по пути упрощения проекта. Лучшее предложение поступило от тартуской фирмы "Teearu Grupp" с ценовым предложением 2 миллиона 5 тысяч евро без НСО.

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