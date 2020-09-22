Преобразованием центра Ахтме займутся тартусцы

Повторный тендер на реконструкцию центра Ахтме прошел успешно - победила тартуская фирма "Teearu Grupp" с ценовым предложением 2 миллиона 5 тысяч евро (без НСО). В новой поставке была увеличена зона реновационных работ: вместе с площадью будет полностью реконструирован бульвар Тооме - это примерно 300 метров проезжей части. По сути, будет построена новая дорога и изменится схема движения по ней.