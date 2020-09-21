Продлен срок приема предложений от желающих реставрировать ратушу

Сперва на неделю, а потом еще на две недели - до 28 сентября - продлен срок подачи ценовых предложений в рамках объявленного в июле тендера на проектирование и реконструкцию здания Нарвской ратуши и прилегающей Ратушной площади.
Как пояснил директор департамента городского развития и экономики Нарвской горуправы Юрий Сайя, срок продлен по ходатайствам участников - по причине большого объема информации, требующей обработки при подготовке тендерного предложения.
С ратушей и площадью ознакомились, по словам Сайя, несколько участников тендера, что само по себе является одним из требований к претендентам на контракт. Именно из-за невозможности приехать в Эстонию в разгар пандемии коронавируса иностранным участникам объявление тендера было перенесено с весны на лето.
Сайя не стал называть конкретное число заинтересованных лиц, поскольку такая опубликованная информация может повлиять на уровень ценовых предложений.
Предположительная стоимость контракта - порядка 5,3 миллиона евро.
Подготовка реконструкции ратуши и прилегающей площади была начата проектировочными работами в 2016 году (это уже не первый проект восстановления функции Нарвской ратуши, но первый дошедший до стадии реализации). Цель - возрождение Старого города Нарвы как недостаточно используемого и наиболее существенного городского пространства. Общий бюджет проекта составляет порядка 7,2 миллиона евро, в т.ч. доля городского самофинансирования - до 2,3 миллиона.
Проект должен быть реализован до сентября 2023 года.
Ныне пустующая Нарвская ратуша - историческое здание, построенное во второй половине 17-го века и восстановленное в 20-м - обретет как публичные и представительские функции (размещение органов местной власти), так и коммерческие (сдача помещений в аренду).