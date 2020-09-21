Нарва становится осенней столицей и надеется сохранить запланированную программу мероприятий

Торжественная церемония передачи титула сезонной столицы Нарве планируется на сцене центра культуры "Женева" 22 сентября в 18.00.

По данным на понедельник, главную столицу Эстонии будет представлять вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев; он уже передавал почетный титул Нарве в сентябре 2016 года. Также обещались быть на месте представители других сезонных столиц: города Пярну - летней, волости Тюри - весенней, волости Отепяэ - зимней.

Традиция переходящих сезонных столиц в Эстонии берет начало с 2000 года, но осенний титул оставался до 2009 года ничейным. В 2008 году инициативу проявила Нарвская горуправа - и ее поддержал в ту пору столичный мэр Эдгар Сависаар. На самом деле в самый первый раз Нарва была осенней столицей Эстонии еще в 1999 году - на одну неделю в середине сентября, но это начинание тогда не прижилось.

По устоявшейся традиции, сразу после передачи титула Нарве должен начаться концерт. В этот раз на сцене "Женевы" будет представлена ранее уже игравшаяся, но дополненная программа "Song & Symphony" - совместное творчество Нарвского городского симфонического оркестра и автора-исполнителя песен, солиста группы "Авеню" Владимира Чердакова.

Как сообщили музыканты, доминантой нынешней программы станут песни Чердакова в оригинальных аранжировках Анатолия и Максима Щура, и к прежде услышанным добавятся новые композиции. Помимо песен Чердакова прозвучат произведения Александра Вертинского, Егора Летова, неаполитанские и русские народные песни. Сохранится театрализация некоторых композиций.

На три месяца осени - до наступления астрономической зимы в декабре - в Нарве подготовлена большая культурно-развлекательная программа, с которой можно подробно ознакомиться на городском веб-сайте www.narva.ee. Особенность программы в нынешнем году - отсутствие иностранных гостей.

В программу осенней столицы на октябрь были интегрированы представления театрального фестиваля "Золотая Маска в Эстонии" - но фестиваль этого года перенесли на 2021-й.

Пока еще планирует посетить осеннюю Нарву в ноябре кинофестиваль "KinoFF", намеревающийся показать нарвитянам лучшее российское фестивальное кино, новинки эстонского кинематографа, а также запустить первый в регионе фестиваль комиксов "Comic Con".

Завершиться программа осенней столицы должна гала-концертом в ДК "Ругодив" 21 декабря: заявлен репертуар великих исполнителей - юбиляров 2020 года - Георга Отса, Исаака Дунаевского, Яака Йоала и др. Одним из главных выступающих ожидается Уку Сувисте и его бенд.

"Учитывая меняющуюся ситуацию в связи с условиями соблюдения мер предосторожности, надеемся, что запланированные мероприятия программы Осенней столицы состоятся в полном объеме. Организаторы внимательно следят за ситуацией и при необходимости будут предпринимать действия в соответствии с изменениями", - сообщила Нарвская горуправа.