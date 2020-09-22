Ида-Вирумаа настигла новая вспышка коронавируса

В воскресенье в Ида-Вируской центральной больнице в связи с коронавирусом находились восемь пациентов, один из которых нуждался в искусственной вентиляции легких.

Число очагов в Ида-Вирумаа снизилось до четырех, так как очаги на шахтах "Estonia" и "Ojamaa", а также очаг коронавируса, завезенного из Соединенного Королевства, Департамент здоровья удалил из круга наблюдения, поскольку в течение двух недель там не добавилось новых заражений. В настоящее время самый крупный очаг в Ида-Вирумаа, в котором заразились 29 человек, - это так называемый очаг круга знакомых, состоящий в основном из жителей Кохтла-Ярве и Йыхви. По 11 зараженных в очаге заражения на рабочем месте в Силламяэ и в Таммикуской основной школе, шесть - в очаге, связанном с отделением патологии Ида-Вируской центральной больницы.

Люди не замечают заражения

Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус констатировала, что очаги, возникшие во второй половине августа, удалось, так сказать, погасить, но, к сожалению, появились новые очаги, возникновение которых, по ее оценке, связано в основном с тем, что часть людей не увязывает легкие симптомы с коронавирусом. "Люди неизбежно общаются и контактируют. К сожалению, они делают это и при наличии симптомов, и результат этого мы сейчас наблюдаем", - сказала она, но добавила, что Департамент здоровья не может упрекнуть людей в нарушении требований изоляции.

По словам Муузикус, сейчас скрытого распространения вируса в Ида-Вирумаа в значительном масштабе нет. "Порой заразившиеся люди не могут сразу припомнить всех знакомых, с которыми они имели контакт. Например, в эти выходные было довольно много людей, в случае которых поначалу не было понятно, от кого они могли подхватить вирус, но постепенно связи все-таки вырисовались", - сказала она. Муузикус отметила, что сотрудники Идаского региона Департамента здоровья сейчас работают, невзирая на время и день недели, и рабочий день завершается не раньше, чем сделаны все необходимые звонки.

Люди неизбежно общаются и контактируют. К сожалению, они делают это и при наличии симптомов, и результат этого мы сейчас наблюдаем. Марье Муузикус, заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья 2

По словам заведующей, на прошлой неделе инфекция в значительной мере распространялась также через школы. "Дети долго находятся близко друг к другу в классных помещениях, а также посещают кружки по интересам, где собираются дети из разных школ, и вирус передается очень просто и быстро", - сказала она.

Среди школ Ида-Вирумаа сильнее всего на данный момент пострадала Таммикуская основная школа в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где заразились 11 человек, связанных со школой. Из-за наличия отдельных заразившихся или близких контактов часть классов перешла на домашнее дистанционное обучение и в кохтла-ярвеских, и в йыхвиских школах.