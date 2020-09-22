Ида-Вирумаа настигла новая вспышка коронавируса

В конце минувшей недели уровень заражения коронавирусом в Ида-Вирумаа стал самым высоким за всю полугодовую пандемию: 145 человек заболели, почти 700 человек находятся под наблюдением Департамента здоровья.
В воскресенье в Ида-Вируской центральной больнице в связи с коронавирусом находились восемь пациентов, один из которых нуждался в искусственной вентиляции легких.
Число очагов в Ида-Вирумаа снизилось до четырех, так как очаги на шахтах "Estonia" и "Ojamaa", а также очаг коронавируса, завезенного из Соединенного Королевства, Департамент здоровья удалил из круга наблюдения, поскольку в течение двух недель там не добавилось новых заражений. В настоящее время самый крупный очаг в Ида-Вирумаа, в котором заразились 29 человек, - это так называемый очаг круга знакомых, состоящий в основном из жителей Кохтла-Ярве и Йыхви. По 11 зараженных в очаге заражения на рабочем месте в Силламяэ и в Таммикуской основной школе, шесть - в очаге, связанном с отделением патологии Ида-Вируской центральной больницы.
Люди не замечают заражения
Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус констатировала, что очаги, возникшие во второй половине августа, удалось, так сказать, погасить, но, к сожалению, появились новые очаги, возникновение которых, по ее оценке, связано в основном с тем, что часть людей не увязывает легкие симптомы с коронавирусом. "Люди неизбежно общаются и контактируют. К сожалению, они делают это и при наличии симптомов, и результат этого мы сейчас наблюдаем", - сказала она, но добавила, что Департамент здоровья не может упрекнуть людей в нарушении требований изоляции.
По словам Муузикус, сейчас скрытого распространения вируса в Ида-Вирумаа в значительном масштабе нет. "Порой заразившиеся люди не могут сразу припомнить всех знакомых, с которыми они имели контакт. Например, в эти выходные было довольно много людей, в случае которых поначалу не было понятно, от кого они могли подхватить вирус, но постепенно связи все-таки вырисовались", - сказала она. Муузикус отметила, что сотрудники Идаского региона Департамента здоровья сейчас работают, невзирая на время и день недели, и рабочий день завершается не раньше, чем сделаны все необходимые звонки.
Люди неизбежно общаются и контактируют. К сожалению, они делают это и при наличии симптомов, и результат этого мы сейчас наблюдаем.
Марье Муузикус, заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья
По словам заведующей, на прошлой неделе инфекция в значительной мере распространялась также через школы. "Дети долго находятся близко друг к другу в классных помещениях, а также посещают кружки по интересам, где собираются дети из разных школ, и вирус передается очень просто и быстро", - сказала она.
Среди школ Ида-Вирумаа сильнее всего на данный момент пострадала Таммикуская основная школа в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где заразились 11 человек, связанных со школой. Из-за наличия отдельных заразившихся или близких контактов часть классов перешла на домашнее дистанционное обучение и в кохтла-ярвеских, и в йыхвиских школах.
А Йыхвиская гимназия в понедельник училась дистанционно в полном составе, так как у члена семьи одного из учителей был выявлен коронавирус. По словам директора Татьяны Айт, решение о дальнейших шагах руководство гимназии примет после выяснения результата теста педагога.
Со вторника на домашнее дистанционное обучение на полторы недели в полном составе уйдет Силламяэская гимназия, поскольку у двоих учеников обнаружен коронавирус.
Ношения маски не стоит стесняться
По словам помощника старейшины Йыхвиской волости Марис Тоомел, школы сейчас решают исходя из указаний Департамента здоровья и Министерства образования, как поступать в ситуации, когда заразился кто-то из учеников или учителей. По ее мнению, правительство могло бы отдать распоряжение о ношении масок в общественных местах. "Если это лишь рекомендация и кто-то носит маску, а кто-то нет, то в плане остановки распространения вируса польза от этого невелика", - сказала она.
По словам Марье Муузикус, к ношению масок стоит подходить рационально. "Если люди долго находятся вместе в одном помещении, в общественном транспорте или торговом центре, где одновременно присутствует много людей, то маску стоит надеть. Но если человек находится на свежем воздухе и ему удается избежать тесного контакта с другими, то маску носить необязательно. В нашем регионе нет особо многолюдных улиц. На автобусных остановках тоже возможно стоять подальше друг от друга", - отметила она.
Муузикус сказала, что не надо стесняться носить маску в местах, где это необходимо. "Понятно, что носить маску неудобно, возможно, люди опасаются, что другие примут их за больных. Но не стоит так думать", - рассудила она.
Департамент здоровья рекомендует отменить праздники
Из-за вспышки коронавируса в Ида-Вирумаа отменен ряд крупных запланированных мероприятий - к примеру, Нарвский энергозабег, фестиваль национальных культурных обществ и йыхвиский праздник для пожилых людей. По словам Марье Муузикус, в ситуации, когда коэффициент заражения в Ида-Вирумаа существенно выше, чем в остальной Эстонии, нет смысла брать на себя лишние риски и проводить массовые мероприятия. "Важно, чтобы организаторы оценили, смогут ли они рассредоточить посетителей, обеспечить наличие дезинфицирующих средств и выполнить прочие требования. Основное правило: больные люди должны оставаться дома, а не ходить на мероприятия", - сказала она.
По оценке Департамента здоровья, следующие три недели имеют решающее значение в том, чтобы взять вирус под контроль. Департамент рекомендует отложить или отменить все семейные собрания, праздники и другие мероприятия.
Близким контактом, по данным Департамента здоровья, считается, когда люди находятся на расстоянии ближе 2 метров в течение более 15 минут. Совместное времяпрепровождение в тесной компании в закрытом помещении в течение длительного времени - верный способ заразиться самому и заразить близких. Громко разговаривая, люди помогают частицам вируса с легкостью распространяться.