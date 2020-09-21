Силламяэская гимназия на полторы недели переходит на дистанционное обучение

Директор гимназии Арно Казенийт сказал, что двое учеников, чей тест на коронавирус оказался положительным, взаимодействовали в различных группах и ситуациях со значительной частью коллектива гимназии.

- В качестве превентивной меры мы сочли целесообразным провести полторы недели на дистанционном обучении, чтобы предотвратить распространение вируса, - сказал Казенийт, добавив, что инфицированные мальчики ездили в школу на автобусе из другого города. - В этом году около сотни учеников ездят у нас в школу на автобусе.

По словам директора, зараженные мальчики увлекаются спортом и тренируются в одном спортивном клубе. "Там происходит активный контакт с другими людьми, поэтому риск заражения выше, чем в школе, - сказал он. - Но мы должны учитывать возможность того, что вирус мог распространиться через них и в школе".

По словам Казенийта, гимназия также рассматривала возможность предоставить родителям право решать, отправлять ребенка в школу или нет. "Однако обучение легче организоватьв ситуации, когда или все учатся в школе, или все уходят на дистанционное обучение, - сказал он, отметив, что промежуточный вариант еще больше запутает ситуацию. - Поскольку многим учителям, контактировавшим с инфицированными учениками, пришлось остаться в самоизоляции, они не смогли бы ходить на занятия".

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, на прошлой неделе инфекция в значительной мере распространялась также через школы. "Дети долго находятся близко друг к другу в классных помещениях, а также посещают кружки по интересам, где собираются дети из разных школ, и вирус передается очень просто и быстро", - сказала она.

В Таммикуской основнойая школе города Кохтла-Ярве заразились 11 человек. Из-за наличия отдельных заразившихся или близких контактов часть классов перешла на домашнее дистанционное обучение и в кохтла-ярвеских, и в йыхвиских школах.

С осени этого года в Силламяэской гимназии, созданной в 2012 году, обучается рекордное количество учеников - 267 человек. Большинство новых учащихся приезжают из расположенного в 30 километрах от Силламяэ города Кохтла-Ярве. Количество учеников в тамошней государственной гимназии, начавшей работу в 2019 году, за год сократилось почти вдвое.