Лаури Ляэнеметс: Справедливое распределение евроденег помогло бы сдержать периферизацию

В докладе о развитии человеческого потенциала Эстонии за 2020 год прямо говорится, что региональное неравенство в Эстонии продолжает расти по мере уменьшения количества людей, живущих в отдаленных районах. Несмотря на некоторые истории успеха, во многих регионах все меньше и меньше экономической деятельности и, как следствие, также рабочих мест, дефицит которых вынуждает людей переезжать в столицу.

Составленный в "Praxis" анализ распределения структурных средств Евросоюза показал, что более крупные центры получали гораздо больше евродотаций, что, в свою очередь, содействовало увеличению разрыва в развитии между центром и периферией.

Основанные на конкуренции общегосударственные меры поддержки - деньги получает лучший проект - означают, что небольшие населенные пункты вынуждены конкурировать с зажиточным Харьюмаа и сосредоточенными там знаниями. В результате в столице и ее окрестностях скапливается все больше и больше денег, а региональное неравенство усиливается.

Другая проблема заключается в том, что разработанные государством универсальные меры поддержки подходят не для каждого региона. Например, если в Харьюмаа необходимо поддержать скачок в развитии предприятий, то в западной Эстонии - и вовсе создание предприятий, а при разработке условий организации социального транспорта ориентировались на крупные города, а не на маленький Сетумаа.

Невозможно смириться с тем, что распределение евроденег и вовсе усугубляет региональные различия.

Несколько сотен миллионов евро для поддержки регионального развития и даже обусловленные коронакризисом денежные вливания не смогут поколебать влияния евромиллиардов, если при их распределении не будут учитывать специфику Эстонии и региональные потребности.

Невозможно смириться с тем, что евроденьги, вернее их распределение, усугубляют региональные различия. Крайне необходимо исправить нынешнее положение дел.

Наступает новый период финансирования Европейского союза. В 2021-2027 годах Эстония сможет использовать три миллиарда евро из средств политики солидарности Евросоюза и 1,1 миллиарда евро из фонда восстановления. Обсуждаемый в правительстве законопроект предусматривает распределение этих миллиардов аналогично ранее действовавшему порядку. В этом случае ничего не изменится: периферийным уездам Эстонии придется по-прежнему конкурировать в одной весовой категории с Таллинном.

Если мы хотим повлиять на сохранение и создание рабочих мест в небольших городах и сельской местности Эстонии, то треть евроденег надо отдать регионам для принятия решений на местах. Также с целью сокращения разрыва в региональном развитии больше евроденег необходимо направлять туда, где периферизация более масштабна, а не заставлять самых слабых конкурировать с более сильными.

Таким образом мы предоставим рычаги на местах, с помощью которых самоуправления, предприятия и неправительственные организации смогут в сотрудничестве друг с другом сдерживать периферизацию. Наряду с центрами притяжения должна развиваться и остальная Эстония.