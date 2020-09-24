Лаури Ляэнеметс: Справедливое распределение евроденег помогло бы сдержать периферизацию

В своей речи на вступительном заседании осенней сессии Рийгикогу президент Керсти Кальюлайд указала на горькую истину: уровень благосостояния в Таллинне составляет 135 процентов, а в остальной Эстонии - лишь 55 процентов от среднего уровня жизни в Европейском союзе. То есть разница почти в два с половиной раза! И это не просто глобальный тренд - мы сами увеличили этот разрыв распределением евроденег.
В докладе о развитии человеческого потенциала Эстонии за 2020 год прямо говорится, что региональное неравенство в Эстонии продолжает расти по мере уменьшения количества людей, живущих в отдаленных районах. Несмотря на некоторые истории успеха, во многих регионах все меньше и меньше экономической деятельности и, как следствие, также рабочих мест, дефицит которых вынуждает людей переезжать в столицу.
Составленный в "Praxis" анализ распределения структурных средств Евросоюза показал, что более крупные центры получали гораздо больше евродотаций, что, в свою очередь, содействовало увеличению разрыва в развитии между центром и периферией.
Основанные на конкуренции общегосударственные меры поддержки - деньги получает лучший проект - означают, что небольшие населенные пункты вынуждены конкурировать с зажиточным Харьюмаа и сосредоточенными там знаниями. В результате в столице и ее окрестностях скапливается все больше и больше денег, а региональное неравенство усиливается.
Другая проблема заключается в том, что разработанные государством универсальные меры поддержки подходят не для каждого региона. Например, если в Харьюмаа необходимо поддержать скачок в развитии предприятий, то в западной Эстонии - и вовсе создание предприятий, а при разработке условий организации социального транспорта ориентировались на крупные города, а не на маленький Сетумаа.
Несколько сотен миллионов евро для поддержки регионального развития и даже обусловленные коронакризисом денежные вливания не смогут поколебать влияния евромиллиардов, если при их распределении не будут учитывать специфику Эстонии и региональные потребности.
Невозможно смириться с тем, что евроденьги, вернее их распределение, усугубляют региональные различия. Крайне необходимо исправить нынешнее положение дел.
Наступает новый период финансирования Европейского союза. В 2021-2027 годах Эстония сможет использовать три миллиарда евро из средств политики солидарности Евросоюза и 1,1 миллиарда евро из фонда восстановления. Обсуждаемый в правительстве законопроект предусматривает распределение этих миллиардов аналогично ранее действовавшему порядку. В этом случае ничего не изменится: периферийным уездам Эстонии придется по-прежнему конкурировать в одной весовой категории с Таллинном.
Если мы хотим повлиять на сохранение и создание рабочих мест в небольших городах и сельской местности Эстонии, то треть евроденег надо отдать регионам для принятия решений на местах. Также с целью сокращения разрыва в региональном развитии больше евроденег необходимо направлять туда, где периферизация более масштабна, а не заставлять самых слабых конкурировать с более сильными.
Таким образом мы предоставим рычаги на местах, с помощью которых самоуправления, предприятия и неправительственные организации смогут в сотрудничестве друг с другом сдерживать периферизацию. Наряду с центрами притяжения должна развиваться и остальная Эстония.
Президент Керсти Кальюлайд: дайте самоуправлениям надлежащий бюджет
- Я побывала почти во всех наших новых объединенных самоуправлениях. У их местных собраний, их волостных старейшин к вам одна большая общая просьба: доверяйте им больше. Также дайте им надлежащий бюджет, который формируется независимо от государственных программ и "крышевых" денег и зависит лишь от трудолюбия и навыков людей и предпринимателей этой волости.
- Многие из целевых ассигнований, при поддержке которых действуют самоуправления, были установлены в министерствах на основе частичной, упрощенной информации без необходимой детализации. Вместе с тем в самом местном самоуправлении, где информация более доступна и конкретна, свобода принятия решений ограничена. Может, решение нашего нынешнего злободневного спора о свободах состоит как раз в том, чтобы отдать больше наших налоговых поступлений местным самоуправлениям, которые смогли бы тогда заботиться о своих людях так, чтобы никто не чувствовал себя малозначительным меньшинством, забытым в своей собственной стране?
- Разве не было бы разумно в следующем периоде вывести преобладающую часть средств Европейского союза из Таллинна, где уровень благосостояния составляет 135% от среднего уровня жизни в Евросоюзе? Остальная Эстония заслуживает предпочтительного обращения, поскольку без Таллинна уровень благосостояния Эстонии составляет всего 55% от среднего ВВП на душу населения в ЕС. Повторяю: 135% против 55%. Разница в два с половиной раза!
- Что может сделать Рийгикогу, так это продолжить наполнять содержанием административную реформу, чтобы также у помощников было больше возможностей и меньше переживаний из-за того, что у них руки коротки. В руках Рийгикогу ключ к тому, чтобы сделать местных неравнодушных людей более эффективными деятелями.
- Сейчас также начинается подготовка к местным выборам. Дешевыми заемными деньгами можно, конечно, в бюджете следующего года поддержать самоуправления, но это золотое сияние быстро померкнет. На самом деле сейчас наилучшее время наполнить содержанием статью 154 нашей Конституции, которая гласит: местные самоуправления действуют самостоятельно на основании законов. Я надеюсь, что в этом зале есть желание сделать это.
- Волостным старейшинам и местным собраниям не поможет то, если основной темой муниципальных выборов станет опрос о понятии семьи. Боюсь, что это обсуждение затмит серьезные и необходимые дискуссии о продолжающемся укреплении наших самоуправлений и станет насмешкой над теми, кто с душевной болью все подмечает, но не может отреагировать, потому что выбор не за ними, ресурсы не в их руках.