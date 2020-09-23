Ида-Вирумаа приглашает на первый в Эстонии фестиваль приключений

Ориентированный на активных людей фестиваль "SeiklusFest" представит Ида-Вирумаа как край приключений со множеством занятий.

- По состоянию на данный момент фестиваль состоится, хотя нам постоянно звонят и спрашивают, какая в Ида-Вирумаа ситуация с коронавирусом, - сказала организатор, руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина в понедельник. - На предварительную продажу билетов коронавирусные новости повлияли очень сильно: весной продажи шли гораздо лучше. Поэтому невозможно предсказать, сколько людей приедет, - добавила она.

Соревнования на кубок края приключений

По словам Кулигиной, Департамент здоровья согласовал фестиваль, его преимущества - проведение мероприятий на свежем воздухе и рассредоточенность людей. "Обслуживающий персонал в масках, запас дезинфицирующих средств есть. Однако приключенческий праздник в субботу вечером пройдет без диджея - иначе возникла бы скученность".

Впервые во время фестиваля можно побороться за кубок края приключений. Субботние кубковые соревнования включают в себя рогейн и дополнительные задания, требующие находчивости, ловкости и смекалки. На трассе есть обязательные и необязательные контрольные пункты.

Участники соревнований выбирают из двух уровней сложности: состязание продолжительностью один час (соревноваться могут семьи с детьми до 12 лет или подростки до 15 лет) и продолжительностью четыре часа (мужчины, женщины, смешанные команды и молодежь в возрасте 16-18 лет).

- По состоянию на понедельник зарегистрировалось десять команд. Регистрация команд численностью от трех до пяти человек открыта до вечера пятницы. Даже если завоевать кубок не получится, соревнование даст изрядную физическую нагрузку, возможность приятно провести время на свежем воздухе вместе с семьей, друзьями или коллегами, а также множество положительных эмоций от передвижения по интересной местности, - пообещала Кулигина.

Комбинированные походы

Помимо соревнований на кубок края приключений в субботу в программе значатся комбинированные походы на разные дистанции. Наилучшей физической формы потребует комбинированный поход под названием "Полноценный приключенческий конвейер": поход под землей в шахтном музее, на самокате, пешком, на внедорожнике, каноэ, лодке и по приключенческой тропе длится шесть часов.

По словам организатора, воскресные мероприятия ориентированы больше на семьи, и в этот день предлагаются походы покороче - например, пеший поход и сплав на каноэ на разрезе "Aidu" или поход на снегоступах на болоте Хийесоо.

В оба дня интересующиеся смогут опробовать тропы центра спортивного туризма, поучаствовать в мастер-классах и мастерских, предлагающих занятия от наблюдений за птицами до изготовления скворечников, поучаствовать в банном приключении на берегу пруда в шахтном музее и посетить шахтный музей. На время фестиваля двери распахнет и ушедший в осенний отпуск парк впечатлений Кивиылиского приключенческого центра.

- При составлении программы "SeiklusFest" мы позаботились о том, чтобы в ней были занятия как для спортивных людей, так и для семей с детьми, - пояснила Кулигина.

Понедельник зарезервирован для групповых посещений - большой выбор приключенческих пакетов предложат предприятиям, организациям и учебным учреждениям.