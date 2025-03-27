Юбилейный вечер будет полон сюрпризов

За четверть века "Отпад" создал всего 12 постановок, ведь все актеры - работающие люди, репетируют в свободное время. По сути это хобби, но когда на протяжении десятилетий отдаешься любимом уделу, это уже нечто большее - сама жизнь. Иначе как объяснить, что отпадовцы продолжают творить, удивлять и радовать своих поклонников?

Завсегдатаи знают, что каждый спектакль "Отпада" - впечатляющее зрелище. Кивиылиским артистам аплодировали не только земляки, но и жители других городов, включая столицу. А их фестивальные маршруты затронули даже далекие края - Германию, Монако. В копилке достижений - множество заслуженных наград, в том числе и гран-при фестивалей.

По словам руководителя любительского театра, актрисы и режиссера Натальи Чикул, в прошлом году с большим успехом прошла их новая постановка "Бесхребетность", но к юбилею они не стали готовить новый спектакль. На юбилейной встрече, которая одновременно посвящается и Международному дню театра, зрителей ждут сюрпризы. Например, премьера песни, которую Евгений Бабкин написал на стихи Владимира Чикула. Танцевальное поздравление от коллектива "Мамадонна". Фильм, в котором отражены самые яркие события из жизни "Отпада". И многое другое.

- Это будет необычный капустник, - добавила Наталья. - За четверть века через наш театр прошло много разных людей, мы постарались вспомнить каждого и приготовили для них необычные подарки. Все нынешние актеры предстанут перед публикой в новом амплуа - исполнят что-то такое, что они раньше никогда не делали. Приходите и наслаждайтесь, у нас будет тепло, весело и интересно.