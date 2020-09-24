Чт, 24.09.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Криссу Коноплицки упрочила свою позицию в Маарду

На песчаной трассе в Маарду, испещренной ухабами и рытвинами, требовалось сохранять хладнокровие, чтобы не потерять контроль над мотоциклом.

ФОТО: MOTOFOTO.EE

На предпоследнем этапе серии "TOP 200" в Маарду йыхвиска Криссу Коноплицки стала второй в обоих заездах и упрочила свою позицию лидера серии в женском зачете перед последним этапом в Нарве.

Песчаная маардуская трасса уготовила гонщикам много испытаний и отбросила других идавирусцев во вторую половину колонны участников. "Да, по ходу гонки на трассе появились углубления и ухабы, и на этом лунном ландшафте мотоцикл стал взбрыкивать. Требовалось сохранять хладнокровие", - сказала Коноплицки.

Упасть и получить травму в нынешней ситуации было бы слишком.

- Из-за чрезвычайного положения начало сезона запоздало, а затем график соревнований плотный, и пропуск этапа из-за неисправности мотоцикла или травмы гонщика обходится очень дорого по итогам сезона, - сказал Арго Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.

Перед последним этапом, который пройдет в эти выходные в Нарве, Криссу Коноплицки лидирует в женском зачете, опережая ближайшую конкурентку на 41 очко. Так как в рамках одного кросса возможно одержать победу в обоих заездах и заработать по 50 очков за каждую, говорить о титуле пока рано. Несомненно, в Нарве тоже придется приложить все усилия и набрать как минимум десять очков. 

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