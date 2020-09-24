Криссу Коноплицки упрочила свою позицию в Маарду

На предпоследнем этапе серии "TOP 200" в Маарду йыхвиска Криссу Коноплицки стала второй в обоих заездах и упрочила свою позицию лидера серии в женском зачете перед последним этапом в Нарве.
Песчаная маардуская трасса уготовила гонщикам много испытаний и отбросила других идавирусцев во вторую половину колонны участников. "Да, по ходу гонки на трассе появились углубления и ухабы, и на этом лунном ландшафте мотоцикл стал взбрыкивать. Требовалось сохранять хладнокровие", - сказала Коноплицки.
Упасть и получить травму в нынешней ситуации было бы слишком.
- Из-за чрезвычайного положения начало сезона запоздало, а затем график соревнований плотный, и пропуск этапа из-за неисправности мотоцикла или травмы гонщика обходится очень дорого по итогам сезона, - сказал Арго Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.
Перед последним этапом, который пройдет в эти выходные в Нарве, Криссу Коноплицки лидирует в женском зачете, опережая ближайшую конкурентку на 41 очко. Так как в рамках одного кросса возможно одержать победу в обоих заездах и заработать по 50 очков за каждую, говорить о титуле пока рано. Несомненно, в Нарве тоже придется приложить все усилия и набрать как минимум десять очков.