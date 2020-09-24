Криссу Коноплицки упрочила свою позицию в Маарду

Песчаная маардуская трасса уготовила гонщикам много испытаний и отбросила других идавирусцев во вторую половину колонны участников. "Да, по ходу гонки на трассе появились углубления и ухабы, и на этом лунном ландшафте мотоцикл стал взбрыкивать. Требовалось сохранять хладнокровие", - сказала Коноплицки.

Упасть и получить травму в нынешней ситуации было бы слишком.

- Из-за чрезвычайного положения начало сезона запоздало, а затем график соревнований плотный, и пропуск этапа из-за неисправности мотоцикла или травмы гонщика обходится очень дорого по итогам сезона, - сказал Арго Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.