Горчица и гуляш за 900 евро

32-летний Павел предстал перед судом по обвинению в том, что в начале февраля этого года в магазине "Selver" в Кохтла-Ярве украл горчицу за 89 центов. Пару часов спустя он в том же магазине попытался украсть гуляш за 63 цента, но был пойман охранником.

Мужчина был отдан под суд и приговорен к трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Он также должен выплатить 1,52 евро за ущерб, нанесенный магазину.