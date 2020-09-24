Чт, 24.09.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Горчица и гуляш за 900 евро

Вируский уездный суд.

ФОТО: Põhjarannik

Вируский уездный суд приговорил к уголовному наказанию 32-летнего мужчину, уличенного в краже из магазина на полтора евро.

32-летний Павел предстал перед судом по обвинению в том, что в начале февраля этого года в магазине "Selver" в Кохтла-Ярве украл горчицу за 89 центов. Пару часов спустя он в том же магазине попытался украсть гуляш за 63 цента, но был пойман охранником.

Мужчина был отдан под суд и приговорен к трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Он также должен выплатить 1,52 евро за ущерб, нанесенный магазину.

Однако этот мужчина все же не отделался так дешево: он должен заплатить государству 876 евро в качестве штрафа по обвинительному приговору.

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