Горчица и гуляш за 900 евро

Вируский уездный суд приговорил к уголовному наказанию 32-летнего мужчину, уличенного в краже из магазина на полтора евро.
32-летний Павел предстал перед судом по обвинению в том, что в начале февраля этого года в магазине "Selver" в Кохтла-Ярве украл горчицу за 89 центов. Пару часов спустя он в том же магазине попытался украсть гуляш за 63 цента, но был пойман охранником.
Мужчина был отдан под суд и приговорен к трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Он также должен выплатить 1,52 евро за ущерб, нанесенный магазину.
Однако этот мужчина все же не отделался так дешево: он должен заплатить государству 876 евро в качестве штрафа по обвинительному приговору.