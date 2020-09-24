Артисты из клуба "Ахтме" откроют тайну королевского зеркала

Премьера спектакля с успехом состоялась 19 сентября - маленькие горожане с восторгом принимали историю, которую придумала для них Оксана Вохмянина, а над ее воплощением потрудился почти весь коллектив очага культуры. Все сказки для детей, которые здесь создаются, - авторские и живут, как правило, недолго, их показывают только один-два раза. Поэтому зал обычно полон, но так как в этом году все кресла заполнять не рекомендуется, спектакль повторят еще раз в воскресенье.