Артисты из клуба "Ахтме" откроют тайну королевского зеркала

В воскресенье, 27 сентября в 12.00 в клубе "Ахтме" ждут ребят дошкольного и младшего школьного возраста. К началу творческого сезона артисты подготовили новую сказку "Тайна королевского зеркала".
Премьера спектакля с успехом состоялась 19 сентября - маленькие горожане с восторгом принимали историю, которую придумала для них Оксана Вохмянина, а над ее воплощением потрудился почти весь коллектив очага культуры. Все сказки для детей, которые здесь создаются, - авторские и живут, как правило, недолго, их показывают только один-два раза. Поэтому зал обычно полон, но так как в этом году все кресла заполнять не рекомендуется, спектакль повторят еще раз в воскресенье.
По словам автора, их новый спектакль, как и все сказки, красочный и веселый, говорит о доброте, красоте и хороших делах, которые надо совершать своими руками, не надеясь на какие-то другие силы или волшебство. Зрители могут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и сами в этом активно участвовать, помогая главным героям достичь цели.
Спектакль и сопутствующая интерактивная развлекательная программа длятся около часа.